NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈歌迷放心！席琳狄翁病癒復出了巨人高中榜首十連霸　再破全國紀綠8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

興隆公宅2區7月開放申請 租金市價85折

中央社2018/05/30 16:09
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市政府今天宣布興隆公宅2區正式竣工，副市長林欽榮表示，7月開放申請、11月可入住，規劃510戶，房型包含一房到三房，租金採市價85折，從新台幣7100元到2萬1100元。

台北市都市發展局舉行「興隆公共住宅2區」完工記者會，林欽榮等官員出席。

都發局資料顯示，興隆公宅2區位於木柵路二段及興隆路四段巷弄交叉口，鄰近景美女中、木柵公園等處，市府規劃興隆公宅為安置弱勢族群興建的住宅，主要提供給年輕人、弱勢及身心障礙民眾。

興隆公宅2區總戶數為510戶，至於房型及戶數部分，分為小一房型12坪54戶、一房型16坪218戶、二房型21坪到30坪共198戶、三房型36坪40戶；低樓層設身心障礙福利機構和社會福利工作站、托嬰中心、老人日間照顧中心，12樓還有連接各棟的空中跑道。

林欽榮說，興隆公宅2區是在前市長郝龍斌發包，在市長柯文哲內如期完成，公宅也是第一個使用智慧電網的公宅，今年7月中開放申請，11月中可入住，並比照健康公宅提供35戶作為青年住宅創意回饋方案。

他表示，租金部分參考周邊中古電梯大樓最低行情，租金訂為市價85折，小一房型租金7100元、一房型租金9400元、二房型租金為1萬2300元到1萬7600元、三房型為2萬1100元，並設置分級租金補貼制度，協助弱勢家庭。

林欽榮說，捷運南環線Y3站將設置興隆公宅周邊，將可讓住戶享受交通便利外，也能帶動周邊生活品質。（編輯：李亨山）1070530

印尼建教生遭竊 自己人偷的新加坡海峽中巖礁 大馬政府...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan