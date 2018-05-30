竹縣長提名 藍：全民調徵召開放都可能

（中央社記者謝佳珍台北30日電）中國國民黨原本決議新竹縣長提名採全民調決定，不過，今天中常會通過臨時動議，決定撤銷，且因應新竹縣選情特殊，排除適用提名辦法規定的若協調不成就初選全民調。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華表示，這讓中央提名小組有更寬廣空間，包括全民調、開放或徵召，有很多策略可以考慮。

年底新竹縣長選舉，民主進步黨已經確定由前新竹縣長鄭永金的兒子鄭朝方出馬，民國黨主席徐欣瑩也決定親自上陣，但國民黨人選遲未敲定，這也是目前國民黨唯一還沒有通過提名的縣市。