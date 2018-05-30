警開3槍逮4嫌 起出長槍彈藥毒品

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市警局中壢分局今天接獲線報，有人在龍岡大操場進行毒品交易，警方到場鎖定一輛白色自小客車，但駕駛拒檢逃逸，車上還放置長槍，警方連開3槍擊破輪胎，喝令4人下車就逮。

桃園市警局中壢分局龍興派出所所長蔡佳男受訪表示，早上8時50分接獲民眾報案指出，在龍岡大操場有毒品交易情事，警方立即派員前往，並鎖定攔查一輛白色自小客車，沒想到駕駛拒檢逃逸，警方立即尾隨追緝並呼叫支援。

蔡佳男表示，這輛白色自小客車逃逸後，先是在環南路撞上分隔島，沒多久就在平鎮區金陵路二段遭警方攔截。不過車上人員不但拒絕下車，警方還發現副駕駛座前方有長槍管物，為避免發生危害，員警姜誠立即向右後輪開2槍、左前輪開1槍，以3槍擊破輪胎強力壓制嫌疑人，喝令4人下車。