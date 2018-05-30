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警開3槍逮4嫌 起出長槍彈藥毒品

中央社2018/05/30 16:07
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園30日電）桃園市警局中壢分局今天接獲線報，有人在龍岡大操場進行毒品交易，警方到場鎖定一輛白色自小客車，但駕駛拒檢逃逸，車上還放置長槍，警方連開3槍擊破輪胎，喝令4人下車就逮。

桃園市警局中壢分局龍興派出所所長蔡佳男受訪表示，早上8時50分接獲民眾報案指出，在龍岡大操場有毒品交易情事，警方立即派員前往，並鎖定攔查一輛白色自小客車，沒想到駕駛拒檢逃逸，警方立即尾隨追緝並呼叫支援。

蔡佳男表示，這輛白色自小客車逃逸後，先是在環南路撞上分隔島，沒多久就在平鎮區金陵路二段遭警方攔截。不過車上人員不但拒絕下車，警方還發現副駕駛座前方有長槍管物，為避免發生危害，員警姜誠立即向右後輪開2槍、左前輪開1槍，以3槍擊破輪胎強力壓制嫌疑人，喝令4人下車。

蔡佳男指出，警方調查發現駕駛為未成年的17歲黃姓男子，車上另有16歲葉男、17歲許男及28歲彭男3名乘客，並在自小客車上查扣鎮暴長槍一把、塑膠彈106顆、鋼彈3顆。另外在龍岡大操場也查獲嫌疑人丟棄的K他命殘渣袋1包、K菸6根以及內含有K他命的吸管3根。

由於四人對於犯行坦承不諱，警方訊後將全案依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務、公共危險等罪嫌移送偵辦。（編輯：管中維）1070530

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