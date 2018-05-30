圖輯／黃曉明、王力宏領銜　兩岸電影展開幕

兩岸電影展今（30）日舉行開幕儀式，現場眾星雲集，除了有《無問西東》的演員黃曉明、王力宏更有兩岸許多重量級的演員和導演都來共襄盛舉，包括李行導演、朱延平導演、《暴雪將至》導演董越、《羞羞的鐵拳》導演張吃魚、《暴雪將至》演員段奕宏等人。