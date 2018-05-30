圖輯／黃曉明、王力宏領銜　兩岸電影展開幕

▲《無問西東》演員黃曉明、王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員黃曉明、王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員黃曉明、王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員黃曉明、王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員韓童生出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員鄭錚出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《無問西東》演員韓童生（左起）、黃曉明、鄭錚、王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《暴雪將至》導演董越出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《唐人街探案2》導演陳思誠出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《暴雪將至》演員段奕宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《暴雪將至》導演董越、演員段奕宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《暴雪將至》演員段奕宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《暴雪將至》導演董越、演員段奕宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《二十二》導演郭柯出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《羞羞的鐵拳》導演張吃魚出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲《妖貓傳》演員劉佩琦出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲李行導演、演員黃曉明、王力宏等人出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲李行導演、演員黃曉明、王力宏等人出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲李行導演、演員王力宏等人出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲演員黃曉明（左起）、段奕宏、導演陳思誠、演員王力宏等人出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲演員王力宏、黃曉明、導演朱延平、李行出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲李行導演出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）
▲李行導演出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）