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娛樂

圖輯／黃曉明、王力宏領銜　兩岸電影展開幕

圖輯／記者葉政勳2018/05/30 16:49

  • ▲《無問西東》演員黃曉明、王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員黃曉明、王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員黃曉明、王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員黃曉明、王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員黃曉明出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員韓童生出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員鄭錚出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《無問西東》演員韓童生（左起）、黃曉明、鄭錚、王力宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《暴雪將至》導演董越出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《唐人街探案2》導演陳思誠出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《暴雪將至》演員段奕宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《暴雪將至》導演董越、演員段奕宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《暴雪將至》演員段奕宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《暴雪將至》導演董越、演員段奕宏出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《二十二》導演郭柯出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《羞羞的鐵拳》導演張吃魚出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲《妖貓傳》演員劉佩琦出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲李行導演、演員黃曉明、王力宏等人出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲李行導演、演員黃曉明、王力宏等人出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲李行導演、演員王力宏等人出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲演員黃曉明（左起）、段奕宏、導演陳思誠、演員王力宏等人出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲演員王力宏、黃曉明、導演朱延平、李行出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲李行導演出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

  • ▲李行導演出席第十屆兩岸電影展台北開幕式。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.30）

兩岸電影展今（30）日舉行開幕儀式，現場眾星雲集，除了有《無問西東》的演員黃曉明、王力宏更有兩岸許多重量級的演員和導演都來共襄盛舉，包括李行導演、朱延平導演、《暴雪將至》導演董越、《羞羞的鐵拳》導演張吃魚、《暴雪將至》演員段奕宏等人。

關鍵字兩岸電影展黃曉明王力宏李行朱延平
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