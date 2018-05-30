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中央社

違反香港法庭規定拒認罪 陸女：耶穌說是小事

中央社2018/05/30 16:15
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港30日電）中國大陸一名女子日前在香港違反法庭內禁止拍攝的規定，但她拒絕認罪，持續與法官糾纏，今天還在出庭時宣稱耶穌跟她說這只是小事，連日來已成為港媒報導的焦點。

綜合港媒報導，這名女子叫唐琳玲，35歲，據說是浙江紹興人，經常以「自由行」名義來港經商。

本月25日，高等法院在審理「旺角騷亂」案時，她在庭上拿出手機拍攝，明顯觸犯藐視法庭罪。

一般而言，藐視法庭罪者都會認罪，又或接受法官警戒而了事，但唐琳玲日前首度就此事到法庭應訊時，向法官聲稱自己曾在大陸讀過法律，又稱受到「不公平對待」。

據報導，當時法官曾與唐琳玲有3次對話，但她都拒絕認錯；法官決定把唐琳玲的手機交給警察檢視和取證，並准許她以港幣5萬元交保外出。但唐琳玲沒有如期於昨天交付保釋費，並被警方拘捕。

高等法院今早初步審理案件，法官延後至明天進行簡短聆訊，唐琳玲因此被收押。

據報導，唐琳玲今早在庭上辯解，「旺角騷亂」審訊期間，她看到有人使用手機錄音及打電話，明顯違反庭內守則，但法官沒有制止。

她又說，昨天「與耶穌交談」，耶穌跟她說拍照只是一件小事，以此形容無辜。

唐琳玲的這番談話立即令法官詢問她的精神是否有問題，但她說絕對沒有。

香港主流媒體連日來持續報導唐琳玲案，原本小事一樁，但她至今卻與法庭糾纏不清，令人摸不著頭緒。（編輯：楊昇儒）1070530

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