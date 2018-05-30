違反香港法庭規定拒認罪 陸女：耶穌說是小事

（中央社記者張謙香港30日電）中國大陸一名女子日前在香港違反法庭內禁止拍攝的規定，但她拒絕認罪，持續與法官糾纏，今天還在出庭時宣稱耶穌跟她說這只是小事，連日來已成為港媒報導的焦點。

綜合港媒報導，這名女子叫唐琳玲，35歲，據說是浙江紹興人，經常以「自由行」名義來港經商。

本月25日，高等法院在審理「旺角騷亂」案時，她在庭上拿出手機拍攝，明顯觸犯藐視法庭罪。

一般而言，藐視法庭罪者都會認罪，又或接受法官警戒而了事，但唐琳玲日前首度就此事到法庭應訊時，向法官聲稱自己曾在大陸讀過法律，又稱受到「不公平對待」。