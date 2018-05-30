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中央社

曾遭嗆戒菸沒朋友 老菸槍為妻兒斷菸癮

中央社2018/05/30 16:18
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者張茗喧台北30日電）小學就開始抽菸的老菸槍廖永鴻，菸齡長達23年，曾多次嘗試戒菸卻被朋友嗆「戒菸沒朋友」，直到日前發現體力變差、太太久咳不癒，這才下定決心斷了23年菸癮。

明天是世界衛生組織訂定的「世界無菸日」，衛生福利部國民健康署今天舉辦記者會，邀請多名戒菸成功的老菸槍分享戒菸的心路歷程。

今年35歲的廖永鴻是花蓮阿美族原住民，小學5年級就在朋友慫恿下抽了第一支菸，菸齡長達23年，期間曾多次想戒菸卻被身旁朋友嗆「戒菸沒朋友」，最後都以失敗收場。

直到4月初，廖太太感冒怎麼看都不好，咳嗽咳了一個多月，廖永鴻才驚覺可能和自己抽菸有關，為了老婆和孩子的健康，毅然決然到戒菸門診，告訴所有朋友「我戒菸了」，並在短短2個月斷了23年菸癮。

廖太太受訪時說，以前廖永鴻走路沒兩步就氣喘吁吁、精神也很差、老是忘東忘西，而且睡覺打呼非常嚴重，戒菸後不但家裡少了菸味，廖永鴻的精神、體力都變好了，一個月還能省下約新台幣3000元的生活費。

另一名資深老菸槍蔡偉文，從當兵時就染上菸癮，菸齡長達40年，平均一天吸2包菸，近期因胸痛、容易喘就醫，確診冠狀動脈心臟病，除了要進行心血管繞道手術，也在醫師建議下利用戒菸藥物成功戒菸。

蔡偉文笑說，戒菸2個多月來，他意外發現嗅覺變得更靈敏，甚至能聞到「年輕時空氣清新的味道」，後來進行心血管繞道手術治療後，原本預估要2週才能出院，想不到他恢復神速，短短8天就出院，是戒菸後的意外收穫。

中華民國心臟學會理事長林俊立表示，過去連續2年調查發現，急性心肌梗塞、心絞痛患者中有約34%至36%有吸菸習慣，而且直到發病當下都還在吸菸；至於第2次發生心肌梗塞的患者中，仍有50%至60%在吸菸。

根據國健署統計，全台吸菸人口約有313萬人口，但僅有2成民眾主動到戒菸門診尋求協助。

台中榮總呼吸加護病房主任、戒菸治療精進推動小組負責人傅彬貴說，吸菸者大多都了解香菸的危害，但當菸癮發作又缺乏戒菸動機情況下，很難下定決心戒菸，往往要等到罹患心血管或肺部等疾病時才悔不當初。

傅彬貴表示，根據臨床觀察，若醫護人員在吸菸者因病就醫或住院時，主動詢問建議加入戒菸行列，可提高吸菸者戒菸意願及戒菸成功率，並且降低後續再次入院的醫療成本。

他也建議，單靠意志力戒菸成功率僅不到3%，建議想戒菸的民眾積極諮詢醫師，選擇合適的戒菸藥物治療，更能有效提升戒菸成功率。（編輯：張芷瑄）1070530

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