佐科威會莫迪 印太防禦合作抗中成焦點

佐科威在會談中表示，在全球充滿許多不確定性之際，莫迪的來訪相當及時，他希望印尼和印度的夥伴關係有助世界的穩定、和平及繁榮。

印度總理莫迪（Narendra Modi）首次訪問印尼，是應佐科威2016年12月訪問印度時邀請回訪。莫迪上午10時15分左右抵達印尼總統府獨立宮，佐科威在獨立宮門口親迎莫迪，接著邀請莫迪參加官方歡迎典禮，以禮炮和兩國國歌迎接莫迪來訪。

（中央社記者周永捷雅加達30日專電）印尼總統佐科威今天接見來訪的印度總理莫迪。雙方就經濟、海事、防禦及安全等議題交換意見，而印度是否拉攏印尼加入「印太」抗中陣線，備受關注。

此外，佐科威也希望印尼和印度的關係能夠更堅固，在各領域創造戰略性、全面性的互利關係。

印尼總統府指出，佐科威和莫迪將就多項雙邊議題會談並簽署瞭解備忘錄（MOU），包括政治、防禦及安全、海事、經濟及強化人民間的交流等議題。

值得注意的是，印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）近日訪問印度時指出，印尼政府將在莫迪訪問印尼期間，簽署一項由印度投資、建設沙璜（Sabang）深水港和自由貿易區的協議。

盧胡特介紹沙璜港時強調，這個港口深達25公尺，不僅適用於民用船舶，也適用於軍事艦艇，包括潛艦。

印尼雖然一向與中國關係良好，不過，印尼國內反中聲浪高漲，加上在印尼納土納群島（Natuna）經濟區內，已經發生多起中國漁船越界捕魚跟印尼軍警發生衝突事件，導致在2016年將這一海域重新命名為北納土納海，並在附近的島嶼加強部署軍事設施。

印度駐印尼大使拉瓦特（Pradeep Kumar Rawat）在莫迪到訪印尼前表示，莫迪和佐科威會談將討論「印太（Indo-Pacific）」的概念，這也是印度和印尼今年外交政策的優先事項之一。

拉瓦特指出，印度和印尼對於「印太」有類似觀點，特別是對民主、政府透明及法制制度的價值有共同觀點。

有一種看法認為，「印太」是美國、日本、澳洲、印度針對中國在南海、印度洋日趨軍事化情形下，四國非正式聯盟的展現。隨著莫迪訪問印尼，印度是否會拉攏印尼加入「印太」抗中陣線，尚待觀察。（編輯：陳惠珍）1070530