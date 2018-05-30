北韓特使搭機赴美 18年來訪美最高階官員

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）北韓領導人金正恩的左右手金英哲今天從北京搭機飛往紐約。他此行是為籌備金正恩與美國總統川普的高峰會，將以特使身分和美方高層進行會談，預計會見美國國務卿蓬佩奧。

金英哲是金正恩的得力助手，身兼北韓人民軍上將、北韓勞動黨中央委員會副委員長。美國官員表示，金英哲將在紐約與蓬佩奧（Mike Pompeo）會面。

川普在推特上證實金英哲正在赴美途中，並誇耀說華府會有一支「傑出團隊」參加解決與北韓核武對峙問題的會談。川普仍希望高峰會6月12日在新加坡舉行。