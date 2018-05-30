北韓特使搭機赴美 18年來訪美最高階官員

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）北韓領導人金正恩的左右手金英哲今天從北京搭機飛往紐約。他此行是為籌備金正恩與美國總統川普的高峰會，將以特使身分和美方高層進行會談，預計會見美國國務卿蓬佩奧。
金英哲是金正恩的得力助手，身兼北韓人民軍上將、北韓勞動黨中央委員會副委員長。美國官員表示，金英哲將在紐約與蓬佩奧（Mike Pompeo）會面。
川普在推特上證實金英哲正在赴美途中，並誇耀說華府會有一支「傑出團隊」參加解決與北韓核武對峙問題的會談。川普仍希望高峰會6月12日在新加坡舉行。
白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）說，川普也將於6月7日在華府會見日本首相安倍晉三。
桑德斯說：「自從總統在5月24日致函給北韓領導人金正恩之後，北韓方面也動起來了。」
北韓特使金英哲昨天抵達北京之後，今天現身北京機場，使用VIP通道，準備搭機前往紐約。
蓬佩奧發言人表示，這將是蓬佩奧與金英哲第3次見面。蓬佩奧擔任中央情報局（CIA）局長時，開啟與北韓政權的聯繫管道。
韓國統一研究院分析家鄭晟允（Chung Sung-yoon，音譯）表示，金英哲將是自2000年北韓國防委員會副委員長趙明祿訪問時任美國總統柯林頓以來，北韓訪美的最高層級人士。
2月冬季奧運會被視為核子危機的轉捩點，當時在閉幕式上，金英哲就坐在美國總統川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）身旁的位置。
金正恩最近兩次出訪中國，會見中國國家主席習近平，金英哲都隨行在側。蓬佩奧到訪平壤時，也是由金英哲主持會談。（譯者：林宏翰/核稿：林憬屏）1070530