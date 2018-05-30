中嘉交易案 郭冠群林鴻南4買主曝光

中嘉網路公司是國內大型有線電視多系統經營管理業者（MSO），全台有線電視收視戶122萬用戶，中嘉最大股東安博凱基金（MBK）將出售股份，轉讓經營權，投審會日前已經收到安博凱提出的交易申請案相關資料。

國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗今天說，昨天已經收到經濟部投審會來函，這次私募基金安博凱（MBK）轉讓中嘉股權，確認買主有達勝集團董事長郭冠群、宏泰企業執行常董林鴻南、前東森總經理陳繼業及科學城物流董事長陳榮泉等4人。

（中央社記者朱則瑋台北30日電）中嘉網路最大股東安博凱（MBK）要出售持有的中嘉股權，NCC今天表示，已經收到投審會來函，目前確認買主有達勝集團董事長郭冠群、宏泰企業執行常董林鴻南等4名買主。

翁柏宗指出，相關資料還沒有很清楚，等業者補齊資料後，會提到委員會議報告，瞭解買主的資金來源及投資結構，有沒有違反黨政軍、中資等規定，之後還會召開學者專家諮詢會議、公聽會和聽證會，蒐集各界意見。

安博凱2006年以新台幣約309億元金額，取得中嘉網路公司約6成股權，獲得經營權，後續旺旺集團、頂新集團與遠傳電信都想向安博凱購買中嘉股權，不過最終還是破局，這次是中嘉第4次交易案，能否通過還要看NCC及投審會等單位審查結果。（編輯：林淑媛）1070530