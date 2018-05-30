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影／恆春、布袋鎮政交流　互利互補又互惠

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/05/30 18:51
▲嘉義縣布袋鎮與屏東縣恆春鎮歡喜相見「鎮政交流會」。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.30）
▲嘉義縣布袋鎮與屏東縣恆春鎮歡喜相見「鎮政交流會」。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.30）

嘉義縣布袋鎮公所今（30）日來了一批貴客，遠自「國境之南」的屏東縣恆春鎮，由鎮長盧玉棟帶領3部遊覽車90人的公所人員與地方鄰里鄉親，經過3個小時的路程到布袋來進行一場歡喜相見的「鎮政交流會」。

布袋鎮長陳鳯梅是恆春的女兒、布袋媳婦，與屏東縣恆春鎮長盧玉棟是同一年參與政治，為民服務，在第7屆的民選任期同時當選「鎮長」職務，惺惺相惜的以鎮政交流，產業、觀光互利互補為前提，在去（106）年6月28日締結為「姐妹鎮」。

今日是恆春鎮第一次回訪，布袋公所與代表會猶如辦喜事般的迎接賓客到來。陳鳯梅表示，布袋與恆春都靠海，地理環境非常相似，恆春與布袋的資源都非常的好，各有各自的特色，期待藉由兩鎮的鎮政交流，一起帶動彼此的鎮政發展，尤其是布袋並無工業，希望有機會取長於恆春發展觀光的經驗，提昇布袋觀光發展。


▲布袋鎮與恆春鎮「鎮政交流會」，互贈地方特色產品。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.05.30）

盧玉棟指出，恆春與布袋距離3個小時的車程，却因「同起義」（同時間參與政治）而有了很好的互動，才有這個機會代表恆春鎮民感謝布袋鄉親，對恆春的女兒如此的疼惜，也要感謝恆春的女婿蔡川士（陳鳯梅的先生，現任高雄市的里長）對恆春鄉親就醫需求的服務與協助，結為姐妹鎮是恆春主動提起，讓兩鎮進行交流，將兩鎮的特產、觀光進行互助、互補。

嘉義縣政府趙崇樑秘書說，結為姐妹鎮可以將恆春鎮觀光發展經驗，做為發展布袋觀光的參考，提昇布袋的觀光產業，吸納更多的遊客到布袋來觀光、旅遊，增加鄉親們的收入。

嘉義縣議員蔡瑋傑也認為，結為姐妹鎮立意非常好，兩鎮的鄉親互訪時，對彼此的鎮政設施都可以比照當地住民一樣享有免費福利，並且將地方的特色產品進行交流，提昇彼此產業的能見度。

 

 

關鍵字布袋鎮國境之南恆春鎮鎮政交流會陳鳯梅盧玉棟蔡川士
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