老菸槍的血液流動慢　當心急性心肌梗塞

日前一名劉姓男子突然感覺胸口不舒服而昏倒，呼吸變得微弱、心跳停止，經其妻進行 CPR 基本急救，送醫過程中救護人員進行電擊後才恢復心跳，經心導管檢查結果，發現劉男因「急性心肌梗塞」所導致。衛福部豐原醫院心臟科醫師程建銘指出，患者引發「急性心肌梗塞」主因跟抽菸有關，因抽菸會導致血液流動變慢，血塊可能在較狹窄的血管內形成。
程建銘表示，急性心肌梗塞發生時，有些人會有一些徵兆，像是先感覺到一點點胸悶悶的、慢慢的胸悶情形變得更明顯，但有些人卻一點徵兆也沒有，突然血管就塞住。通常引發「急性心肌梗塞」主因跟抽菸有關，因抽菸會導致血液流動變慢，血塊可能在較狹窄的血管內形成。因劉男（55歲）菸癮20多年，多次戒菸都無法成功，直到菸稅增加太多，才下定決心戒菸，但已罹患心臟疾病。
去（106）年一名年約半百的患者也有菸癮習慣，突然胸悶不舒服，在救護車快到達醫院時，就沒了心跳，經急診醫師電擊後才恢復心跳；心導管檢查後，發現患者也因「 急性心肌梗塞-左迴旋支心肌梗塞」導致。
程建銘表示，「急性心肌梗塞」最主因還是跟抽菸有關，如每天抽一根菸，危險性就會增加30%-40%心血管危險，因此，戒菸才能遠離心血管疾病的發生。當急性心肌梗塞發作，好比跟時間賽跑，發作後3小時內搶救回來的機率約90%、如果發生在6小時後，搶救回來的機率只剩一半，但先前條件是必須有人替患者進行 CPR 急救，才有救回的可能性。
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