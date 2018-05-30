老菸槍的血液流動慢　當心急性心肌梗塞

日前一名劉姓男子突然感覺胸口不舒服而昏倒，呼吸變得微弱、心跳停止，經其妻進行 CPR 基本急救，送醫過程中救護人員進行電擊後才恢復心跳，經心導管檢查結果，發現劉男因「急性心肌梗塞」所導致。衛福部豐原醫院心臟科醫師程建銘指出，患者引發「急性心肌梗塞」主因跟抽菸有關，因抽菸會導致血液流動變慢，血塊可能在較狹窄的血管內形成。

程建銘表示，急性心肌梗塞發生時，有些人會有一些徵兆，像是先感覺到一點點胸悶悶的、慢慢的胸悶情形變得更明顯，但有些人卻一點徵兆也沒有，突然血管就塞住。通常引發「急性心肌梗塞」主因跟抽菸有關，因抽菸會導致血液流動變慢，血塊可能在較狹窄的血管內形成。因劉男（55歲）菸癮20多年，多次戒菸都無法成功，直到菸稅增加太多，才下定決心戒菸，但已罹患心臟疾病。