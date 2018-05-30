兒時玩伴回饋鄉里　嘉義議員促成扶輪社捐贈AED

嘉義縣議員陳文忠與兒時玩伴的現任新北市三重東區扶輪社長陳文豐中醫師，有感於心臟去顫器AED普及的重要，爭取國際扶輪社全球獎助金制度捐贈，30日中午在新港鄉公所舉行捐贈儀式，副縣長吳芳銘讚許陳文豐旅外事業有成回饋鄉里，精神令人感佩。現場並實作AED示範教學，教導民眾正確的CPR加AED急救步驟。
陳文豐中醫師與陳文忠議員，是在新港鄉崙子一起長大的兒時玩伴，有著深厚的友誼和對故鄉的關懷，兩人攜手促成捐贈活動，運用國際扶輪社全球獎助金制度，購置21台AED提供給包含新港、民雄等多所小學、公共場所及活動中心，以備不時之需。
▲國際扶輪3490地區2017-2018總監謝漢池等人出席AED公益捐贈盛會，並現場實際操作宣導急救要領。（圖／任禮清攝 , 2018.5.30)
目前擔任新北市三重東區扶輪社社長的陳文豐，經陳文忠議員力邀，居中促成由扶輪社與嘉義縣衛生局簽訂合作備忘錄，30日在新港鄉舉行捐贈儀式，吳芳銘、新港鄉長林茂盛和國際扶輪3490地區2017-2018總監謝漢池等人都出席這場公益盛會，副縣長吳芳銘讚許陳文豐旅外事業有成，回饋鄉里，精神令人感佩。
縣府表示，台灣地區每年有2萬多人，因心臟疾病猝死案例，根據衛生福利部統計，心臟疾病高居台灣十大死因前三名，發生年齡有下降趨勢。心臟疾病引起的突發性心跳停止，如果能在1分鐘內給予電擊，急救成功率高達90%，每延遲1分鐘，成功率遞減7~10%，被外界稱為傻瓜電擊器的AED，已被各界廣泛使用。