兒時玩伴回饋鄉里　嘉義議員促成扶輪社捐贈AED

嘉義縣議員陳文忠與兒時玩伴的現任新北市三重東區扶輪社長陳文豐中醫師，有感於心臟去顫器AED普及的重要，爭取國際扶輪社全球獎助金制度捐贈，30日中午在新港鄉公所舉行捐贈儀式，副縣長吳芳銘讚許陳文豐旅外事業有成回饋鄉里，精神令人感佩。現場並實作AED示範教學，教導民眾正確的CPR加AED急救步驟。

陳文豐中醫師與陳文忠議員，是在新港鄉崙子一起長大的兒時玩伴，有著深厚的友誼和對故鄉的關懷，兩人攜手促成捐贈活動，運用國際扶輪社全球獎助金制度，購置21台AED提供給包含新港、民雄等多所小學、公共場所及活動中心，以備不時之需。