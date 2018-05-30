影／突破竹科宜蘭園區招商瓶頸　陳金德提解方

占地70多公頃的竹科宜蘭園區，102年完成各項基礎建設，105年7月標準廠房啟用，然而招商情形卻一直不如預期，截至目前僅有不到10家的廠商進駐，租地自建的廠商也只有兩家。為活絡竹科宜蘭園區，宜蘭縣代理縣長陳金德日前向竹科管理局建議開放量產及增加產業類別，已獲竹科管理局同意，只要環保署環境差異分析通過，就能量產。陳金德表示，屆時將會有很多廠商願意進駐。

位於宜蘭縣政中心旁的竹科宜蘭園區，占地70公頃，投資近百億，94年行政院核定設立，經過近十年開發，102年完成各項基礎建設，105年7月標準廠房啟用，不過，廠商進駐情形一直不理想。今（30）日宜蘭縣議會縣長施政總質詢，縣議員張建榮建議陳金德應該盡力爭取廠商進駐宜蘭科學園區。