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影／突破竹科宜蘭園區招商瓶頸　陳金德提解方

記者李清貴／宜蘭報導2018/05/30 18:18
▲位於宜蘭縣政中心旁的竹科宜蘭園區。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.30)
▲位於宜蘭縣政中心旁的竹科宜蘭園區。（圖／記者李清貴攝 , 2018.05.30)

占地70多公頃的竹科宜蘭園區，102年完成各項基礎建設，105年7月標準廠房啟用，然而招商情形卻一直不如預期，截至目前僅有不到10家的廠商進駐，租地自建的廠商也只有兩家。為活絡竹科宜蘭園區，宜蘭縣代理縣長陳金德日前向竹科管理局建議開放量產及增加產業類別，已獲竹科管理局同意，只要環保署環境差異分析通過，就能量產。陳金德表示，屆時將會有很多廠商願意進駐。

位於宜蘭縣政中心旁的竹科宜蘭園區，占地70公頃，投資近百億，94年行政院核定設立，經過近十年開發，102年完成各項基礎建設，105年7月標準廠房啟用，不過，廠商進駐情形一直不理想。今（30）日宜蘭縣議會縣長施政總質詢，縣議員張建榮建議陳金德應該盡力爭取廠商進駐宜蘭科學園區。

陳金德表示，竹科宜蘭園區以往限定數位內容、通訊知識及研發等類別的廠商才能進駐，同時又限制量產，導致招商情況不佳。他日前與竹科管理局局長詳談，希望他們提出環境差異影響評估。並送環保署審查，進而改變之前的環評承諾，增加進駐的產業類別，同時開放量產。陳金德強調，在污染沒有增量的情況下，建議開放包括生技、綠能、精密機械、光電元件等產業，並得以量產。

陳金德說，竹科管理局6月會將環差送環保署，他希望行政院可以協助盡快通過環差。陳金德表示，他已經帶了很多人來看竹科宜蘭園區，他們對那裡的環境都很喜歡，因為縣政中心是重劃區，居住環境非常好，要運動有宜蘭運動公園，他說，沒看過這好的科學園區，這是宜蘭的寶，這個寶不能被荒廢掉。
 

關鍵字竹科宜蘭園區陳金德宜蘭縣政中心環保署環評
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