八仙山森林魔法一日體驗營　有趣又具知識性

林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心，訂於暑假期間推出四梯次的「八仙山森林魔法一日體驗營」，將安排精彩的導覽解說，以及材料完全取自大自然的DIY活動，讓參加活動的民眾，能體驗有趣又具知識性的課程。

「森林」，拆詞解字的結果即是許多樹木之意，這些樹木除了提供小動物的食物、居所之外，又能為人類世界帶來哪些溫暖的色彩與芬芳氣息呢？東勢林區管理處指出，八仙山自然教育中心將於7月21、28日，8月11、18日推出四梯次的「八仙山森林魔法一日體驗營」活動；邀請大、小朋友利用一天的時間，在八仙山體驗森林中的魔法。