八仙山森林魔法一日體驗營　有趣又具知識性

林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心，訂於暑假期間推出四梯次的「八仙山森林魔法一日體驗營」，將安排精彩的導覽解說，以及材料完全取自大自然的DIY活動，讓參加活動的民眾，能體驗有趣又具知識性的課程。
「森林」，拆詞解字的結果即是許多樹木之意，這些樹木除了提供小動物的食物、居所之外，又能為人類世界帶來哪些溫暖的色彩與芬芳氣息呢？東勢林區管理處指出，八仙山自然教育中心將於7月21、28日，8月11、18日推出四梯次的「八仙山森林魔法一日體驗營」活動；邀請大、小朋友利用一天的時間，在八仙山體驗森林中的魔法。
而為了降低木材進口運送時造成的碳排放量，推廣在地國產材利用，今(2018)年木藝DIY活動特別使用來自東勢林區管理處轄區內，風倒木及除伐木之一的肖楠等木材；除了可以把濃郁的木香帶回家中之外，也為減少碳足跡的環保行動增加一份心力。
除了每周有主題多元的木藝DIY之外，八仙山自然教育中心也將在這四梯活動中拿出壓箱法寶，將平時有團體預約才會端出來的有趣環境教育課程藏在森林中；讓參加這次活動的民眾也能體驗自然教育中心有趣又具知識性的課程。「八仙山森林魔法一日體驗營」活動，自6月7日起開放報名，歡迎一般民眾及親子報名參加。