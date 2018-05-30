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漢來美食孵小金雞 多品牌展店添動能

中央社2018/05/30 16:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北30日電）漢來美食去年營運登峰，集團金雞母「漢來海港」餐廳將在10月進軍曼谷，其他品牌今年持續拓點，其中，名人坊及漢來上海湯包可望成為集團助攻業績的「小金雞」。

漢來美食今天召開107年股東常會並全面改選董事，由賴宗成續任董事長。會中通過配發現金股利6.6元、股票股利0.3元，合計派利6.9元，以今天股價收在134元計算，現金殖利率5%。

漢來美食2017年合併營收約新台幣33.43億元、年增5.6%，稅後淨利2.65億元，年增率8.31%，每股稅後盈餘7.47元，較2016年的7.3元成長了0.17元。營收、淨利與每股盈餘(EPS)均創歷史新高。

漢來美食去年營運登峰，主要受惠餐飲品牌拓點展店，包括去年第4季在台中、台南陸續開出漢來軒、上海湯包、漢來蔬食及名人坊等共4個品牌5家分店，為集團營運增添柴火。

而集團金雞母「漢來海港」餐廳在今年也有1家分店的展店進度，漢來美食表示，今年10月將採合資方式於泰國曼谷開出集團第10家分店，將購物廣場中的大型海鮮百匯自助餐廳的經驗複製到曼谷。

目前漢來海港自助餐廳在台灣有7家連鎖據點、上海1家與西安1家，去年全年品牌營收，不含上海店已占集團總營收的56.47%，各店平均年營收2.36億元，是漢來美食集團旗下最重要的「金雞母」。

漢來美食表示，今年第1季雖然國內整體經濟景氣未見好轉，但漢來美食依然穩健攀頂，在展店及節慶商機等動能挹注下，今年前4月累計營收12.42億元創新高，較去年同期增加約7600萬元，年增6.57%。

其他展店計畫，漢來美食說明，品牌店數僅次於漢來海港的漢來蔬食，預計今年6月在台中再開出1家，總店數將達到全台7家、大陸1家的規模，另漢來上海湯包也同樣在6月插旗台南。

漢來美食表示，漢來軒粵菜、漢來上海湯包與名人坊雖是漢來美食集團展店新軍，但今年第1季表現不俗，其中名人坊台中店和台南店開幕迄今業績持續成長，3、4月市場轉淡，訂席與來客數仍持續向上攀升。（編輯：楊玫寧）1070530

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