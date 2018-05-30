〈威剛展望〉進軍智慧音箱市場 市占拚亞軍 推中文系

威剛去年成功跨足機器人市場，陳立白指出，原先預期機器人市場可望快速發展，但在亞馬遜與 Google 等大廠相繼推出智慧音箱後，產品單價均不高，擁有低價優勢且數量成長快速，加上目前智慧音箱均以英文系統為主，中文系統音箱相當少，亞馬遜與 Google 等要推出中文系統也有難度，看中市場發展潛力，威剛決定切入中文智慧音箱市場，目標成為台灣智慧音箱市占前 2 名。

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (30) 日宣布，與中華電 (2412-TW) 異業結盟攜手合作，雙方將共同進軍智慧音箱市場，以發展中文語音系統智慧音箱為主，目標取得台灣智慧音箱市占前 2 名，產品預計第 3 季正式量產，並將於下周的台北國際電腦展上正式對外亮相。

陳立白表示，智慧音箱的後台語音平台與雲端平台系統是最困難的部分，而這 2 個平台都是威剛自行開發的，並與中華電信針對語音後台做異業結盟。

在下周的 2018 台北國際電腦展中，威剛的智慧音箱將首次對外亮相，陳立白表示，屆時將推出 2 種版本，一種為有螢幕的，一種則為沒有螢幕但價格較親民的版本，初期將主打無螢幕版的智慧音箱，將於第 3 季正式量產。

不過，雖然初期語音系統以中文為主，但陳立白透露，第二版將推出英文系統，第三版則規劃推出日文系統；目前採用國外廠商晶片，第二版盼能導入聯發科 (2454-TW) 晶片。

從目前華人系統的智慧音箱市場發展來看，陳立白認為，在 BAT(阿里巴巴、騰訊、百度) 力推下，最快今年底至明年上半年，需求就可望大爆發，而智慧音箱產品可望在第 4 季至明年上半年，如雨後春筍般出現，跨入此領域的廠家將會越來越多。

反觀威剛先前投入的機器人產品，陳立白則說，目前人型機器人風頭暫時被智慧音箱搶走，需求可能延遲 1 年半至 2 年，這 2 年內會先以智慧音箱發展為主。