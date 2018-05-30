小小力量改變世界 花女學生獲學校肯定

許家敏在花女利用點字和電腦學習，今年透過獨立招生管道錄取政治大學政治系。她說，心中還有目標，想利用大學時期學習吹笛，希望用音樂讓世界變得更美好。

許家敏患有「小眼症」，出生時就沒有眼球，雖然全盲卻沒有選擇就讀特殊學校。進入花女後，同班同學沈紫涵主動給予協助；校園內總是看見沈紫涵牽著許家敏，從旁告訴她周遭的各種狀況。

（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）花蓮女中應屆畢業生黃筱涵從生活中推動環保；視障生許家敏和給予協助的好友沈紫涵，兩人合作學習，校方特地在今年畢業典禮，分別頒發特殊服務獎、生命教育獎鼓勵。

沈紫涵說，大學無法再和許家敏同校，自己第一志願是社工系，希望成為具有人道關懷的社工專業人員，為社會服務。

花蓮女中學務主任孫逢妹說，天生全盲的許家敏選擇就讀普通學校，對全校師生來說是個挑戰，也讓大家有重新學習的機會。沈紫涵陪伴著許家敏，兩人彼此協助合作，顯示珍貴的友誼，更是大家的好榜樣，將頒發兩人生命教育獎鼓勵。

獲特殊服務獎肯定的黃筱涵因為看到網路上「海龜誤食塑膠袋死亡」的影片，激起她環保的念頭。在一次大型集會上，黃筱涵主動上台宣導使用環保吸管，帶動學生認同理念，還到菜市場發送二手環保袋等，以行動實踐理念。

黃筱涵說，說服別人放棄方便改為麻煩的事，是推動環保最困難的地方。只能放開心胸，看到有人願意放棄一次性餐具使用，一點點的改變都非常開心。（編輯：陳怡璇／黃于）1070530