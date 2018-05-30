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臉書為防「艷照門」　竟要求使用者先上傳裸照

記者易皓瑜／台北報導2018/05/30 16:53
▲臉書（ Facebook ）為防堵「色情復仇」（ Revenge Porn ）的網路霸凌，現正開發一套深度學習系統，使用者可先行上傳自己的私密照，即可防止未來他人在臉書、IG 等平台上傳同張照片。（圖／翻攝臉書)
▲臉書（ Facebook ）為防堵「色情復仇」（ Revenge Porn ）的網路霸凌，現正開發一套深度學習系統，使用者可先行上傳自己的私密照，即可防止未來他人在臉書、IG 等平台上傳同張照片。（圖／翻攝臉書)

駭客曾在網路上曝光大量好萊塢影星私密照，讓奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯等人皆深受其害。如今隨社交網路興起，許多普通人也成為了「艷照門」下的受害者。一種名為「色情復仇」（ Revenge Porn ）的網路霸凌，正蔓延於各大社群媒體平台上。全球最大社交網路平台臉書（ Facebook ）為打擊此類惡意散佈裸照的網路霸凌，解決之道竟是要求使用者先將裸照上傳至臉書上。 

過去， Facebook 處理 「色情復仇」的方式，僅能在收到檢舉後再將貼文刪除。而如今臉書正在開發一套深度學習系統，使用者可以先行將不想被曝光的裸照或者親密照上傳至 Facebook Messenger 後台，後端系統將會賦予每張照片一個數位指紋（ digital footprint ），未來若偵測到其他帳號意圖在 Facebook 和 Instagram 上載同一張照片， AI 就能將其識別出來並刪除。 

據調查，臉書現已淪為全球「色情復仇」最為泛濫的平台之一， 68 ％的色情照復仇都發生在臉書平台。「色情復仇（ Revenge Porn ）」通常發生在前男女朋友、伴侶或配偶等親密關係之間。據調查，將近五成的犯罪者熟悉受害人的社交圈，因此加害者往往利用此一特點，將駭得、偷拍的私密照上傳至社交網絡，藉此破壞受害者的社交關係。

臉書全球安全部總監 Antigone Davis 表示，使用者所上傳的照片不會被保存，系統僅會記下這些照片背後的加密密碼。這套系統 2017 年已在澳洲推行，同時臉書也開始實驗性地於美國、英國和加拿大等地向用戶徵集裸照。 

關鍵字臉書私密照色情照復仇分手數位指紋艷照門裸照
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