臉書為防「艷照門」　竟要求使用者先上傳裸照

駭客曾在網路上曝光大量好萊塢影星私密照，讓奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯等人皆深受其害。如今隨社交網路興起，許多普通人也成為了「艷照門」下的受害者。一種名為「色情復仇」（ Revenge Porn ）的網路霸凌，正蔓延於各大社群媒體平台上。全球最大社交網路平台臉書（ Facebook ）為打擊此類惡意散佈裸照的網路霸凌，解決之道竟是要求使用者先將裸照上傳至臉書上。

過去， Facebook 處理 「色情復仇」的方式，僅能在收到檢舉後再將貼文刪除。而如今臉書正在開發一套深度學習系統，使用者可以先行將不想被曝光的裸照或者親密照上傳至 Facebook Messenger 後台，後端系統將會賦予每張照片一個數位指紋（ digital footprint ），未來若偵測到其他帳號意圖在 Facebook 和 Instagram 上載同一張照片， AI 就能將其識別出來並刪除。