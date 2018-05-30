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侯友宜南下會韓國瑜　藍軍南北市長參選人6/1合體造勢

記者許高祥／高雄報導2018/05/30 17:31
▲國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（圖／韓國瑜提供 , 2018.05.27）
▲國民黨高雄市長參選人韓國瑜。（圖／韓國瑜提供 , 2018.05.27）

迎戰年底地方選戰，中國國民黨面調配似乎比過往更為靈活，6月１日將進行「雙雄合體、南北雙贏」造勢活動，新北市長參選人侯友宜與高雄市長參選人韓國瑜將在高雄大合體，不僅話題性十足，更是未演先轟動。

根據黨內消息人士指出，新北市侯友宜民調勝出後，即一直靜待藍軍高雄市長民調結果，如今韓國瑜出線名正言順代表國民黨角逐下屆高雄市長，南北「分進合擊」有助藍軍年底選戰布局。而這場合體造勢的構思更非天外飛來一筆，是黨中央很久之前就有如此構想。


▲國民黨新北市長參選人侯友宜。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.21） 

這場「刑警與菜販」的組合，未演先轟動，據了解國民黨內對這樣的組合其實早已推敲多時。6月1日國民黨新北市長參選人侯友宜南下高雄，與國民黨高雄市長候選人韓國瑜合體造勢，上午10時半先赴高雄國民市場促銷農特產品香蕉、鳳梨等，並向市場街坊鄰居拜票；中午兩人將赴高雄關帝廟上香參拜，並在附近的府城虱目魚跟熱情鄉親共享魯肉飯；下午2時南北雙雄還要跟高雄在地鄉親舉行見面會。 

新北市一直被外界視為國民黨此次最穩定的戰區，侯友宜過去的鐵警形象深植民心，若跟敢說直言口才便給的韓國瑜互相加成，確實可達到媒體吸睛度與話題性。
 

關鍵字韓國瑜侯友宜民調刑警菜販
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