侯友宜南下會韓國瑜　藍軍南北市長參選人6/1合體造勢

迎戰年底地方選戰，中國國民黨面調配似乎比過往更為靈活，6月１日將進行「雙雄合體、南北雙贏」造勢活動，新北市長參選人侯友宜與高雄市長參選人韓國瑜將在高雄大合體，不僅話題性十足，更是未演先轟動。

根據黨內消息人士指出，新北市侯友宜民調勝出後，即一直靜待藍軍高雄市長民調結果，如今韓國瑜出線名正言順代表國民黨角逐下屆高雄市長，南北「分進合擊」有助藍軍年底選戰布局。而這場合體造勢的構思更非天外飛來一筆，是黨中央很久之前就有如此構想。



▲國民黨新北市長參選人侯友宜。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.21）