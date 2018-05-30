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雲品去年3指標全創高 今年打造全新婚宴品牌頤璽Q4

鉅亨網2018/05/30 16:46
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雲朗觀光集團旗下雲品 (2748-TW) 今 (30) 日召開股東常會，通過 2017 年財報和盈餘分配案，去年全年營收、稅後純益和 EPS 均創歷史新高，將配發每股現金股利 2.75 元，董事長盛治仁透露，日前停止營運的品花苑場地正改裝中，預計 10 月以全新婚宴品牌「頤璽」登場，與目前的頤品大飯店聯手搶攻宴會市場。

此次股東會中，雲品也全面改選董事，現有人馬均順利當選。

雲品去年合併營收 15.28 億元，年增 14.7%，稅後純益 2.28 億元，年增 18.53%，每股純益 (EPS)3.48 元，全年營收、稅後純益和 EPS 均創歷史新高。

其中，頤品大飯店 (新莊) 去年 5 月增加新店北新館和桃園民生館，增加 240 桌，3 處據點總桌數達 620 桌，可承攬大型尾牙、春酒、 婚宴和工商團體宴席，以打造飯店級的平價奢華為經營策略；而頤璽則是強調將以最新的數位聲光音響設備，打造更高檔的宴會場館，目前已開始陸續接單。

盛治仁期待，頤璽將加強重點區域新莊的婚宴市場布局，增添未來營收穩定成長。

雲品說明，飯店業者間競爭日趨激烈，為了擴大營收，國內主要飯店集團皆朝向多品牌和多角化經營，擴充旗下子品牌或發展館外餐飲等業務。

展望 2018 年，雲品強調將持續推展散客官網訂房的提升，並持續進行頤品大飯店的擴點計畫，同時也會積極評估併入集團內飯店事業來擴充營運規模。

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