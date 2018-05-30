中華車首季大陸轉投資收益豐厚 可望為今年獲利成長主

中華車首季稅後純益約 13.87 億元，年增 21.4%、季增 65%，EPS 為 0.97 元。錢經武表示，觀察首季獲利成長的主因，主要是來自於業外轉投資部分的挹注，其中福建奔馳 (FBAC) 年成長就超過 1.3 億元。

中華車 (2204-TW) 今 (30) 日舉行第 1 季法說會，協理錢經武表示，首季獲利表現亮眼，主要來自於大陸轉投資部分挹注。展望今 (2018) 年，台灣經濟景氣呈現復甦回溫跡象，惟美中貿易不確性干擾，不過，整體來看，估計在現有車型進行調整以及汰舊換新補助政策發酵下，對內銷部分看法持平，而大陸轉投資部分則可望創佳績。

展望今年，在台灣市場四輪事業部分，為了因應台灣汽車市場激烈競爭，今年仍會持續針對現有車型推出售服特仕車及進行體系調整，也計劃於第 4 季推出 Outlander 改款及 Veryca 大改款車型，加上汰舊換新補助政策持續發酵，預估今年內銷四輪成車銷售約 5 萬台，維持和去年相當的水準。

大陸市場方面，東南汽車去年推出 DX7 及 DX3 新年式車款，以及多款商品力強化及特仕車款，去年全年銷售達 15.5 萬台，年成長三成。展望今年，除了延續 DX7 及 DX3 買氣，4 月推出 DX7 改款車型，預計第 3 季也將推出 DX3 新年式車款。

而法說會上，有法人關注 4 月 DX3 和 DX7 銷售量滑落狀況，錢經武坦言，東南汽車 4 月在 DX3 和 DX7 銷售上確實受到了障礙，在外在因素部分，是因中國大陸市場新車型和品牌上市，各車型的瓜分市場，銷售量受到影響而滑落；內在因素部分，DX3 改型上市，改型上市新車型的供應較慢，目前東南汽車還在做調整，而面對市場競爭的壓力，目前也正進行促銷活動和經銷商布局的調整。

新能源車型方面，東南汽車 3 月已推出 DX3 純電動車型，預計第 4 季將推出 A 級轎車 A5，即 V5 改款車型，預估全年銷售 16.5 萬台，挑戰歷史新高水準。

而福建奔馳公司去年受惠 VS20 買氣延續，提供多款車色選擇及推出優惠方案，全年銷售達 2.2 萬台，估計今年也會持續強化各項優惠活動，以提升市場銷售，預期今年銷售將可達 3 萬台，較去年成長超過 3 成。

綠能事業部分，今年也持續對既有法人促進購車或租賃，並加速全省專賣通路及校園免費充電站佈建等，搭配商品特仕車推出，預估全年銷售可望達到 1.2 萬台，年成長 3 成。錢經武表示，目前中華車綠能事業約占整體營收約 0.1%。