四川保育員在臥龍發現新的貓熊棲息地

隊員們隨後發現，樹上不時有樹皮碎屑掉落，起初沒理會，後來碎屑愈掉愈多，3人抬頭一看發現一隻貓熊寶寶，正在樹幹上往下移動，並轉身找了個舒服的枝椏掛住，睡起呼呼大覺，絲毫不受人的影響。

人民日報與央視報導，3名野保隊員在對該區域進行野生貓熊DNA採樣建檔工作時，在海拔2770公尺的一處斜坡，收集到許多新鮮貓熊糞便後，隊員們就坐在一棵樹下休息。

（中央社台北30日電）四川臥龍國家級自然保護區管理局說，5月29日，野生動物保育隊員在臥龍正河區域中部發現新的貓熊棲息地，還遇上「不怕人」的貓熊寶寶，填補該區域貓熊調查的空白。

貓熊寶寶估計20多公斤重，年齡約7個月左右，長得圓滾滾特別憨萌，且待在樹上一動不動。隊員們猜想貓熊媽媽應該就在附近，為避免打擾貓熊棲息，隊員們隨即迅速離開。

報導稱，發現貓熊的地區稱為鍘刀口，位於臥龍正河區域中部，屬臥龍自然保護區最核心區域，典型的高山峽谷地帶，河流劈開山谷，山的下半部分幾乎呈垂直狀，在2011至2014年全國第4次貓熊調查時，調查隊員未能到達鍘刀口區域。

此次，3名保育隊員是從一處縫隙攀爬上去後，才發現中部是一個平緩區域，也就是所謂青藏高原隆起過程中形成的二級夷平地，分佈有貓熊可食用竹，符合貓熊棲息的生存環境。

報導指出，這次在鍘刀口區域的調查，不僅收集了大量的新鮮貓熊糞便，還遇上了不怕人的貓熊寶寶，填補該區域貓熊調查的空白，為四川省貓熊DNA檔案增添新的資料。

此次是臥龍境內今年第3次拍到貓熊寶寶，前兩次均由紅外線照相機，記錄到在老鴉山和五一棚的貓熊母子活動畫面。

四川省林業廳保護站相關專家表示，2008年汶川地震對臥龍貓熊棲息地造成較大影響，山體垮塌、滑坡以及泥石流等災害讓棲息地破碎化加劇。

專家稱，透過貓熊重點區域監測、DNA檔案建立調查和紅外線相機監測結果顯示，經過十年來的保護工作及震後棲息地自然恢復，臥龍自然保護區內貓熊棲息地品質正逐步提升，將發揮邛崍山北部貓熊源種群的重要作用。（編輯：林克倫/翟思嘉）1070530