台開遭MSCI自小型成分股剔除 擬再買進1萬張庫藏

MSCI(明晟) 進行台股半年度權重及成分股調整，將在明 (31) 日盤後生效，而台開 (2841-TW) 也將自小型指數成分股中剔除，台開今日董事會決議，將自明日起兩個月內，在每股價格 12 元以下買回庫藏股 1 萬張執行護盤。

目前台開手中仍持有 2.28 萬張的自家公司庫藏股。本次買回的庫藏股用途，將用於轉讓給員工。

台開去年財報稅後純益 4.75 億元，年增 91%，每股純益為 0.63 元；擬不配發股利，股東會將在 6 月 22 日召開。

台開目前在花蓮、竹北新埔等地執行開發案，預計今 (2018) 年開賣部分包括花蓮的日出山莊、天空之城，竹北新埔養生宅，而第 1 季財報稅後純益 22.7 萬元，每股純益 0.03 元；截至第 1 季季底每股淨值為 24.57 元，股價淨值比為 0.38 倍。