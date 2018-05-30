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台開遭MSCI自小型成分股剔除 擬再買進1萬張庫藏

鉅亨網2018/05/30 16:52
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MSCI(明晟) 進行台股半年度權重及成分股調整，將在明 (31) 日盤後生效，而台開 (2841-TW) 也將自小型指數成分股中剔除，台開今日董事會決議，將自明日起兩個月內，在每股價格 12 元以下買回庫藏股 1 萬張執行護盤。

目前台開手中仍持有 2.28 萬張的自家公司庫藏股。本次買回的庫藏股用途，將用於轉讓給員工。

台開去年財報稅後純益 4.75 億元，年增 91%，每股純益為 0.63 元；擬不配發股利，股東會將在 6 月 22 日召開。

台開目前在花蓮、竹北新埔等地執行開發案，預計今 (2018) 年開賣部分包括花蓮的日出山莊、天空之城，竹北新埔養生宅，而第 1 季財報稅後純益 22.7 萬元，每股純益 0.03 元；截至第 1 季季底每股淨值為 24.57 元，股價淨值比為 0.38 倍。

明天台股盤後將遭 MSCI 自小型指數成分股中剔除的，除了台開之外，另包括綠悅 - KY(1262-TW)、力鵬 (1447-TW)、鑽全 (1527-TW)、喬山 (1736-TW)、劍麟 (2228-TW)）、益通 (3452-TW)、東隆興 (4401-TW)、利勤 (4426-TW)、奇美材 (4960-TW)、超眾 (6230-TW)、台表科 (6278-TW)、志超 (8213-TW)、朋程 (8255-TW)。

台開日 K 線圖

 

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