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中央社

雅虎5億帳戶外洩案 23歲駭客判刑5年

中央社2018/05/30 16:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社舊金山29日綜合外電報導）美國司法部今天表示，一名涉嫌為俄羅斯情報人員工作的駭客被控參與對雅虎（Yahoo）網路攻擊，造成5億帳戶資料外洩，他與檢察官達成認罪協議後，今天被判刑5年外加罰款。

法新社報導，23歲的巴拉托夫（Karim Baratov）是移居加拿大的哈薩克人，除了判刑5年之外，罰款包括他「現有的全部資產」。

巴拉托夫因駭客行為、商業間諜與相關犯罪遭美國政府下令逮捕，去年從加拿大引渡至美國，目前在美國受到羈押。

美國當局指控，俄羅斯情報人員雇用巴拉托夫及另一名駭客，自2014年到2016年間對雅虎進行網路攻擊。這造成5億個雅虎帳號資料外洩，成為史上最大規模的網路攻擊事件之一。

檢察官亞力克斯．謝（Alex Tse）表示：「這項判決反映了受雇參與駭客行動的嚴重性。像巴拉托夫這樣的駭客進行工作時，絲毫不顧付錢給他的人有犯罪目的。」

駭客攻擊的目標包括俄羅斯和美國的政府官員、網路安全、外交與軍職人員、記者、企業與金融公司。

聯邦調查局（FBI）舊金山站主管班奈特（JohnBennett）表示：「外國情報單位的成員指揮並支持駭客發動大規模網路攻擊，有5億個使用者帳戶受害，這件陰謀的性質前所未見，絕無誇大。」（譯者：林宏翰/核稿：林治平）1070530

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