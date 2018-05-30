雅虎5億帳戶外洩案 23歲駭客判刑5年

（中央社舊金山29日綜合外電報導）美國司法部今天表示，一名涉嫌為俄羅斯情報人員工作的駭客被控參與對雅虎（Yahoo）網路攻擊，造成5億帳戶資料外洩，他與檢察官達成認罪協議後，今天被判刑5年外加罰款。

法新社報導，23歲的巴拉托夫（Karim Baratov）是移居加拿大的哈薩克人，除了判刑5年之外，罰款包括他「現有的全部資產」。

巴拉托夫因駭客行為、商業間諜與相關犯罪遭美國政府下令逮捕，去年從加拿大引渡至美國，目前在美國受到羈押。

美國當局指控，俄羅斯情報人員雇用巴拉托夫及另一名駭客，自2014年到2016年間對雅虎進行網路攻擊。這造成5億個雅虎帳號資料外洩，成為史上最大規模的網路攻擊事件之一。