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亞洲智慧型機器人大賽 龍華科大奪冠

中央社2018/05/30 16:46
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北30日電）龍華科大智慧機器人專班學生團隊參加亞洲智慧型機器人大賽，除了緊鑼密鼓練習，賽前更連夜趕工，將作品調整到最佳狀態，最後獲得「自走車摸黑」項目大專組冠軍。

龍華科技大學今天發布新聞稿表示，為促進學校技能教學，提升機電整合知識技能及實作水準，中國工業職業教育學會主辦亞洲智慧型機器人大賽，賽制涵蓋國小至大專，期望能培養各級學校師生創造思考習慣，以及電機、電子、電腦、控制、資訊等相關技術應用於機器人的整合能力。

龍華科大機械系副教授李聯旺指導智慧機器人專班學生白雲皓、李國靖、蔡亞軒、張舜丞等人組隊參賽，隊員們除了緊鑼密鼓練習，更依照大會釋出的場地模型，做了等比例的場地進行實體演練，最後獲得「自走車摸黑」項目大專組冠軍。

李聯旺指出，學生上網查詢資料撰寫程式，並用各式各樣零件組裝成一台自走車，花費相當多的精神與體力去準備，常常一動工就忙到忘記時間，但透過團隊合作，看到自走車跑得越來越順暢，也讓學生覺得很有成就感。

團隊成員蔡亞軒表示，比賽前到正式場地實地測試後，發現自走車在賽道圓弧部分，沒辦法很順利旋轉及前進，大家都很心急。因此，連續幾天沒日沒夜趕工，把所有東西都調整到最好的狀態再去比賽，最後順利獲得大專組冠軍，也是對團隊辛勤努力最大的回報。

龍華科技大學校長葛自祥指出，學校在106學年新成立3個問題解決導向學習專班，智慧機器人專班就是其中之一，在老師帶領下，讓學生以實務為核心，培養主動學習、批判思考和問題解決能力，除了學到知識，更注重能力的學習。（編輯：黃瑞弘）1070530

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