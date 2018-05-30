道路拓寬一等20年　林佳龍感謝地主奉獻

台中市北屯區仁美國小後方的昌平東二路屬第11期重劃道路，長約35公尺，卻僅有2.8公尺寬，有車流壅塞與交通安全疑慮。台中市政府與當地民代積極協調，取得地主同意將私人土地撥用給市府，將道路拓寬，今年4月順利完工。台中市長林佳龍今(30)日前往視察並頒獎表揚地主一家人，讓當地民眾有更便利安全的道路。議員賴順仁表示，延宕20年終於拓寬，感謝何家無私奉獻造路及市府團隊積極規畫，當地民眾通行安全將更有保障。

台中市長林佳龍在建設局黃玉霖陪同下，今日前往視察昌平東二路銜接豐樂路道路拓寬情形，同時也頒發感謝狀給捐地協助拓寬道路的何家。市議員賴順仁、蔡雅玲、仁美里長朱清華等人也到場關心。道路由原寬度約3.8公尺拓寬為6公尺，可更有效分流崇德路往台3線車流。

林佳龍表示，鋪橋造路是市府該做的份內事，但民眾提供私人土地給市府開拓道路，是很偉大的奉獻，感謝何女士一家人願意將土地撥給市府，讓這條鄰近仁美國小的瓶頸路段順利拓寬，不論是節省家長接送時間，或者促進學童安全，對地方發展皆有很大的幫助；因此市府頒獎表揚何媽媽的善舉，「積善之家，必有餘慶」，相信當地民眾及後代子孫都會對此心懷感恩。



▲台中市長林佳龍感謝地主何家提供私人土地給市府開拓道路。（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.30)



▲仁美里長朱清華(右)、建設局黃玉霖(中)、議員賴順仁(右) 解決昌平東二路交通瓶頸（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.30)

議員賴順仁表示，昌平東二路段道路是11期重劃道路範圍之聯外道路，因不屬於重劃範圍未能闢建，重劃完工當初也曾有建議以一般徵收，但工程費用高達5、6千萬元，一時市府財政無力負擔，所以才一直延宕至今20年。

賴順仁說，開闢此路段牽涉私有土地，感謝仁美里長朱清華出面，積極向地主進行溝通、協調後，答應先將目前未使用私有地，同意給政府先施作道路使用；並與相關單位進行會勘，建設局長黃玉霖也答應會盡快開工，完成6公尺道路拓寬的施作。

仁美里長朱清華也肯定市府團隊及議員的努力，讓工程順利完工，也感謝地主何家人的熱心促成，讓這條道路不僅完成拓寬，更於路口處增設號誌燈，當地民眾通行安全將更有保障。

建設局指出，本次擴寬路段道路寬度原約3.8公尺，僅能單車道雙向通行無法會車，造成昌平東二路與豐樂路口常堵塞，且因路口視線不佳造成行車危險。為此，市府爭取議會支持進行道路拓寬工程，工程於今年4月完工。施工期間也獲得守望相助隊大隊長蔡炳榮協助安全巡守，讓社區居民及學童出入更安全。