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有廟的地方就有市集／華陰街百年佛寺普濟寺

保庇2018/05/30 16:32
有廟的地方就有市集／華陰街百年佛寺普濟寺（圖／保庇）
有廟的地方就有市集／華陰街百年佛寺普濟寺（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）市集、市場是最具有當地特色和本土溫度的地點，當我們走進一個市集，很有可能就是走進某個地區的歷史洪流中。在市集裡，我們和當地人聊天、吃當地美食，從當地人的口中聽到這個地區的歷史脈絡，從當地美食中吃到先民的生活細節。

保庇NOW今天又要帶大家去逛市場囉！台北車站附近的華陰街商圈，相信大家多少都有聽過，那你還記得上次到華陰街商圈是為了什麼嗎？是為了知名的平民日式料理？還是台灣道地的甜甜圈？或是有人跟小編一樣是為了華陰街上的百年佛寺台北普濟寺而來的嗎？

普濟寺舊址位於大稻埕石橋頭田仔頂附近，因為主祀觀世音菩薩，所以又稱為「田仔頂觀音媽廟」，祀奉的觀世音菩薩為清道光15年（西元1835年）自中國浙江南海普陀山普濟寺恭請來台，距今已一百八十餘年；普濟寺內旁祀媽祖娘娘、關聖帝君，二樓的大雄寶殿則供奉三寶佛。

普濟寺曾在第二次世界大戰時被拓為防空地，戰後由建築委員會發起重建計畫，後也歷經幾次修建、擴建，才有了我們現在看到的台北普濟寺樣貌。

華陰街台北普濟寺外觀。（圖／連宜方攝）
華陰街台北普濟寺外觀。（圖／連宜方攝）
普濟寺外兩隻石獅子。（圖／連宜方攝）
普濟寺外兩隻石獅子。（圖／連宜方攝）
普濟寺主祀觀世音菩薩。（圖／連宜方攝）
普濟寺主祀觀世音菩薩。（圖／連宜方攝）
普濟寺門神彩繪。（圖／連宜方攝）
普濟寺門神彩繪。（圖／連宜方攝）

華陰街位於台北車站附近，因為臨近台北轉運站（京站廣場）、台北地下街，使得這裡人潮、車潮不斷，華陰街商圈更是批發業的大本營，舉凡節慶禮品、玩具、高級皮件、飾品、高級服飾、美妝保養品、生活百貨批發等物都可以在華陰街商圈找到精美的商品、合宜的價格。

雖然華陰街商圈比起之前「台北批發市場始祖」的風光年代已黯淡許多，但隨著這一區商旅一間間地開，反而帶進了許多日韓、中港澳遊客，促使商圈跟著轉型，接下來華陰街商圈更準備設立漫畫基地，扭轉老商圈形象。

華陰街商圈有許多知名的美食、小吃，不管是中餐還是晚餐時段都可以看到許多上班族到這裡「覓食」，且因為小攤販眾多，下午茶時段也有許多人到這裡採買下午茶點心！

知名平價日本料理。（圖／連宜方攝）
知名平價日本料理。（圖／連宜方攝）
甜甜圈名店－台灣人ㄟ甜甜圈，永遠都有排隊人潮！（圖／連宜方攝）
甜甜圈名店－台灣人ㄟ甜甜圈，永遠都有排隊人潮！（圖／連宜方攝）
原味甜甜圈，真的很好吃！來普濟寺絕對不能漏掉它。（圖／連宜方攝）
原味甜甜圈，真的很好吃！來普濟寺絕對不能漏掉它。（圖／連宜方攝）

普濟寺和華陰街商圈相輔相成佇立在這已經幾十個年頭了，許多商圈的店家、攤販都習慣在開業前先走到寺前雙手合十跟觀世音菩薩打個招呼，稍微有時間的就走進去跟廟裡志工話家常，也許華陰街商圈相較過去退燒許多，但普濟寺與當地居民間的關係溫度一直都是暖暖的。

 

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關鍵字台北普濟寺媽祖華陰街商圈觀世音菩薩關聖帝君
光大寮聚寶宮　蕭府太傅神威遠播

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