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全台唯一海岸潮退祭典　金包里二媽回娘家

記者蔡琇惠／新北報導2018/05/30 17:12
▲數千信眾伴隨二媽展開20公里的遶境，重回野柳海蝕洞見證全國唯一的海岸祭典，感念媽祖對地方的庇佑。（圖／新北市民政局提供）
▲數千信眾伴隨二媽展開20公里的遶境，重回野柳海蝕洞見證全國唯一的海岸祭典，感念媽祖對地方的庇佑。（圖／新北市民政局提供）

2018北海岸傳奇媽祖文化祭、全台唯一潮退遶境二媽回娘家海岸行腳，今(30)日在新北市副市長李四川與金包里慈護宮董事長游忠義點燃起馬炮並扶轎起駕後，數千名信眾伴隨二媽展開20公里的遶境，重回200多年前在野柳海蝕洞發現二媽的地點，見證北海岸最特殊的海岸祭典，感念媽祖對地方的庇佑。

今年海岸行腳遶境活動除了有來自各地的陣頭隊伍，沿途還有絡繹不絕的信眾設香案參拜，尤其金山區公所到金山郵局間的中山路上，更有大批信眾扶老攜幼跪迎媽祖鑾駕躦轎腳祈求平安，體驗鑾轎由頭頂穿越而過的躦轎腳文化 。

特別的是，行腳遶境隊伍中還有超過90歲的爺爺許溪水與阿媽武謝牡丹，許溪水已經連續參與遶境70年以上，每年依舊感念二媽慈悲，準時參與遶境，他說：「參加行腳遶境就是他每年固定為自己做的最好的身體健康檢查。」而武謝牡丹今年則是第二次參與行腳，希望透過護送二媽回娘家，祈求平安健康。

李四川表示，慈護宮媽祖200多年來庇佑北海岸民眾出入平安、風調雨順，今天農曆4月16日是二媽回娘家的大日子，祈求媽祖繼續保佑市民身體健康、市政推動圓滿順利，也希望透過一年一度的特色宗教慶典，讓更多人認識金山二媽的慈悲及宗教文化，讓地方傳統文化能向下扎根、永續傳承。

游忠義則透露，他小時候因為貪玩撿拾未爆彈和媽祖結下緣分，相傳清朝嘉慶年間有漁民在金山萬里一帶海域迷航，徬徨無助時依循遠方金光才得以脫險返航，後來在野柳海蝕洞中發現媽祖神尊，慈護宮落成後迎奉入祀，信眾為了感念媽祖的護佑指引，選在每年農曆4月份最大潮退海蝕洞顯露出來的這天，行腳護送二媽回娘家作客。

民政局長江俊霆表示，為了讓民眾同時體驗全台唯一的海岸潮退祭典與蹦火仔漁業技藝，今年特別打造相同比例的「陸上蹦火仔船」，伴隨行腳遶境隊伍護送媽祖鑾轎，沿途發放特製的青鱗魚小魚乾及慈護宮發財金，還有行動Q版媽祖在遶境隊伍與民眾互動，吸引許多民眾拍照打卡。

另外，遶境沿線也設置6處能量補給站，信眾不但可品嘗發財甜粿、 小籠包、古早味炒米粉、清涼米苔目、仙草石花凍等地方特色美食， 漁管處也特別提供青鱗魚小魚乾特製成海味油飯，鋪滿香脆青鱗魚小魚乾的油飯，媲美櫻花蝦油飯的口感，博得不少好評。

關鍵字金包里慈護宮野柳二媽回娘家遶境
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