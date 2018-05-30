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股匯雙殺　新台幣收30.05貶6.2分　創逾半年新低

記者顏真真／台北報導2018/05/30 17:07
▲新台幣兌美元5月30日收盤貶破30元整數大關，收在30.05元、貶值6.2分，也創逾半年來收盤新低價。（圖／NOWnews資料照）
▲新台幣兌美元5月30日收盤貶破30元整數大關，收在30.05元、貶值6.2分，也創逾半年來收盤新低價。（圖／NOWnews資料照）

歐元區義大利、西班牙等政局動盪，衝擊全球金融市場，台北股、匯市30日同步雙殺，台股大跌逾百點，新台幣兌美元也貶破30元整數大關，終場收在30.05元、貶值6.2分，不僅連續2個交易日收貶，更創去（2017）年11月22日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量爆增至12.21億美元。

在義大利、西班牙等歐元區政局再度出現動盪下，投資人憂心2010至2012年歐債危機重演，全球金融市場再度陷入恐慌，不僅歐美股市大跌，亞股也一樣，台股更大跌142.95點，收在10821.17點，成交量新台幣1607.34億元，3大法人同步在台股賣超，合計賣超新台幣169.01億元，其中外資更賣超152.92億元，並匯出資金。

國際匯市部分，在義大利政局動盪下，歐元走貶，美元指數一度升破95，日圓也在避險資金支撐下，30日盤中一度來到108.31日圓兌1美元，韓元收盤也貶至1080.9韓元兌1美元。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在美元走強及台股大跌下，新台幣兌美元30日一開盤就貶破30元大關，以30.01元開出，雖然出口商見「3」字頭也順勢拋售美元，但仍敵不過外資撤出的買匯壓力，新台幣兌美元一度貶至30.061元、貶值7.3分，終場更站穩「3」字頭，新台幣兌美元收在30.05元、貶值6.2分，也創逾6個月收盤新高價。
 

關鍵字新台幣美元台股外資歐元義大利出口商
台股收盤慘摔142點　金融股超綠紅利點數精準行銷　邁向科技服務業

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