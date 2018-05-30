NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈日商信越化學訪雲林　讚譽行政效率陳學聖拍定裝照　議員參選人爭合體8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

紅利點數深耕大數據、打造精準行銷　朝科技服務業邁進

記者彭夢竺／台北報導2018/05/30 17:23
▲Happy Go年發行點數量高達25億，帶動驚人的兌點商機，近年積極朝向「科技服務業」的方向邁進，打造卡友、合作廠商全贏的局面。（圖／記者彭夢竺攝，2018.5.30）
▲Happy Go年發行點數量高達25億，帶動驚人的兌點商機，近年積極朝向「科技服務業」的方向邁進，打造卡友、合作廠商全贏的局面。（圖／記者彭夢竺攝，2018.5.30）

台灣點數經濟發展蓬勃，近年來各大零售通路及品牌業者也積極經營點數會員，跨產業、跨品牌、跨通路逐漸成為趨勢，光是一家紅利點數平台一年的發行點數量就高達25億點，帶動驚人的兌點商機；不過，隨著市場上新興點數平台越來越多，就有業者開始朝向「科技服務業」的方向邁進，深耕市場顧問、智慧媒體、多元支付、全日通等領域，正式宣告由純點數經營走向複合式的顧客洞察與行銷服務，預期可使點數應用再提升，營收雙位數成長，打造卡友、合作廠商全贏的局面。

鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，HAPPY GO即將邁入15年，過去幾年從了解會員及合作廠商的想法與需求出發，不斷創造點數累兌的各種生活情境，「不過，近年來變化很大，隨著市場上開始有競爭，客戶更加想要知道消費者長什麼樣子、他們需要什麼？」這時，「精準」行銷就變得很重要，因此這幾年來他們除了點對點的服務之外，也開始思考要如何提供貼心、又有效能的服務。

有鑑於此，鼎鼎聯合行銷2012年開始發展「GO SURVEY市場研究顧問」、2014年推出「iCONNECT MEDIA智慧媒體」兩大事業體，藉由了解、分析消費者行為與趨勢，持續提供「精準」的服務。梁錦琳指出，新的兩大事業體發展至今，2018年Q1營收占比突破50%，正式宣告由純點數經營走向複合式的顧客洞察與行銷服務。

鼎鼎聯合行銷行銷暨業務部副總經理李明城表示，HAPPY GO快樂購卡推出至今發卡量超過1600萬張、聯名信用卡也有約150萬張，年發行點數高達25億點，年齡層集中在31歲到50歲之間，占了整體卡友的53%，且除了台灣之外，2015年起跨足日本，目前全球已有超過80萬個通路，以台灣北北基地區來說，滲透率更來到54%，等於每2個人就有1個人是HAPPY GO會員。

面對近年來點數市場的競爭，李明城強調：「我們做的不是點數，而是經營人的生意。」他樂於見到有競爭，「因為一條街上如果只有一間在賣家具，就聚集不了客人！」大家一起來經營，反而更可以帶動凝聚力與成長。

展望未來發展，李明城指出，2018年到2020年是HAPPY GO重要發展主軸，除了持續深耕點數多元應用之外，也開始深入了解消費者，結合支付工具、數據力再進化及全日通的發展，試圖成為最了解消費者的會員平台、合作廠商的最佳夥伴，持續攜手旗下三大事業體，打造精準行銷能力，發揮數據最大價值，創造卡友、合作廠商全贏的局面。

關鍵字happy go鼎鼎聯合行銷點數
新台幣收盤貶破30　逾半年新低大亞董座沈尚弘接任馬達協會理事長

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan