紅利點數深耕大數據、打造精準行銷　朝科技服務業邁進

鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，HAPPY GO即將邁入15年，過去幾年從了解會員及合作廠商的想法與需求出發，不斷創造點數累兌的各種生活情境，「不過，近年來變化很大，隨著市場上開始有競爭，客戶更加想要知道消費者長什麼樣子、他們需要什麼？」這時，「精準」行銷就變得很重要，因此這幾年來他們除了點對點的服務之外，也開始思考要如何提供貼心、又有效能的服務。

台灣點數經濟發展蓬勃，近年來各大零售通路及品牌業者也積極經營點數會員，跨產業、跨品牌、跨通路逐漸成為趨勢，光是一家紅利點數平台一年的發行點數量就高達25億點，帶動驚人的兌點商機；不過，隨著市場上新興點數平台越來越多，就有業者開始朝向「科技服務業」的方向邁進，深耕市場顧問、智慧媒體、多元支付、全日通等領域，正式宣告由純點數經營走向複合式的顧客洞察與行銷服務，預期可使點數應用再提升，營收雙位數成長，打造卡友、合作廠商全贏的局面。

有鑑於此，鼎鼎聯合行銷2012年開始發展「GO SURVEY市場研究顧問」、2014年推出「iCONNECT MEDIA智慧媒體」兩大事業體，藉由了解、分析消費者行為與趨勢，持續提供「精準」的服務。梁錦琳指出，新的兩大事業體發展至今，2018年Q1營收占比突破50%，正式宣告由純點數經營走向複合式的顧客洞察與行銷服務。

鼎鼎聯合行銷行銷暨業務部副總經理李明城表示，HAPPY GO快樂購卡推出至今發卡量超過1600萬張、聯名信用卡也有約150萬張，年發行點數高達25億點，年齡層集中在31歲到50歲之間，占了整體卡友的53%，且除了台灣之外，2015年起跨足日本，目前全球已有超過80萬個通路，以台灣北北基地區來說，滲透率更來到54%，等於每2個人就有1個人是HAPPY GO會員。

面對近年來點數市場的競爭，李明城強調：「我們做的不是點數，而是經營人的生意。」他樂於見到有競爭，「因為一條街上如果只有一間在賣家具，就聚集不了客人！」大家一起來經營，反而更可以帶動凝聚力與成長。

展望未來發展，李明城指出，2018年到2020年是HAPPY GO重要發展主軸，除了持續深耕點數多元應用之外，也開始深入了解消費者，結合支付工具、數據力再進化及全日通的發展，試圖成為最了解消費者的會員平台、合作廠商的最佳夥伴，持續攜手旗下三大事業體，打造精準行銷能力，發揮數據最大價值，創造卡友、合作廠商全贏的局面。