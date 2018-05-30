反制盜竊智財權 傳美緊縮中國留學生經理人簽證

（中央社台北30日電）繼貿易及商業制裁後，傳出美國即將針對赴美研讀高科技專業的中國留學生，實施簽證緊縮措施，效期將縮減為一年。這些專業至少包括航空、高科技製造及機器人技術等。
此外，被美國商務部列為觀察名單的中國企業研究人員及經理，一旦申請美國簽證，須先取得美國數個相關單位的特別准許，才能獲簽。
美聯社報導引述匿名美國官員表示，美國這項預定6月11日起執行的新措施，是川普政府反制中國大規模竊取美國智慧財產權所作努力的一部分。
被列入簽證緊縮的留學領域，都是「中國製造2025」計劃中的重要環節。這項簽證新規定已送達美國各相關使領館。
雖然美國國務院並未立即針對相關報導提出評論，但美方執行上述作法早已有跡可循。2017年12月，白宮發表的川普政府第一份國家安全戰略報告提出，美國可能緊縮對外國學生赴美學習科技、工程等領域的簽證審查。
今年2月，美國聯邦調查局長瑞伊（ChristopherWray）在美國參議院情報委員會聽證會上表示，中國的學術間諜正滲透美國各地獲取科學技術，成為全美國社會的威脅。
白宮剛發表的聲明則提到，中國竊盜智慧財產權的行徑，每年對美國發明創造者造成逾兆美元的損失。作為反制中國做法的一部分，美國將對總值500億美元的中國進口產品徵收25%的關稅，其中包括「中國製造2025」計劃內的產品。（編輯：邱國強/翟思嘉）1070530