反制盜竊智財權 傳美緊縮中國留學生經理人簽證

（中央社台北30日電）繼貿易及商業制裁後，傳出美國即將針對赴美研讀高科技專業的中國留學生，實施簽證緊縮措施，效期將縮減為一年。這些專業至少包括航空、高科技製造及機器人技術等。

此外，被美國商務部列為觀察名單的中國企業研究人員及經理，一旦申請美國簽證，須先取得美國數個相關單位的特別准許，才能獲簽。

美聯社報導引述匿名美國官員表示，美國這項預定6月11日起執行的新措施，是川普政府反制中國大規模竊取美國智慧財產權所作努力的一部分。

被列入簽證緊縮的留學領域，都是「中國製造2025」計劃中的重要環節。這項簽證新規定已送達美國各相關使領館。