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中央社

中國幹部學院訓練官員 模擬媒體採訪應對

中央社2018/05/30 16:54
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北30日電）2002年中共16大後，分別在浦東、井岡山、延安三地設立「中國幹部學院」。陸媒報導中共幹部學院課程內容多元，有災難危機應變、期貨交易，甚至有電視採訪模擬課程。

「北京日報」旗下公眾號「長安街知事」報導，中共幹部學院學員包括從縣處級到省部級黨政領導幹部、公務員、企事業單位高管、技術骨幹、駐外使節、軍隊幹部等，其中以廳局級幹部等中層官僚的比例最高。

中國浦東幹部學院資料顯示，學院設置5個教室，包括黨性修養主題教室、媒體溝通實驗室、危機管理實驗室、金融交易實驗室、心理調適實驗室及智慧城市演示中心。

每個教室都有對應的課程，例如在危機管理實驗室，有多種災難場景情況，學員分成幾個組別，分別扮演政府、民眾和媒體等不同角色，並且根據角色提出應對方案，模擬調配人員、物資、救援力量等。

此外，災難情景均依據事實設計，諸如2015年12月深圳山體滑坡事件和2015年8月天津港爆炸事件。

金融交易實驗室可模擬期貨交易，在智慧城市演示中心討論最新的城市管理理念，也有在演播間模擬電視採訪的課程。

長安街知事表示，學院老師不乏地方大吏，時任浙江省委書記習近平曾赴上海授課，介紹浙江省發展理念。中紀委書記趙樂際在陝西省委書記任內，也曾在中國延安幹部學院授課。

中浦院副院長鄭金洲表示，官方幹部培訓機構各有分工。中央黨校側重教授理論與公共管理，中國井岡山和延安幹部學院側重於宣揚中共革命傳統，中國浦東幹部學院側重於講授改革開放。

目前3所學院與中共中央黨校一樣，均由政治局委員、中組部部長陳希兼任院長。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070530

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