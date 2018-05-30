河野太郎盼會北韓外長 日官員拒絕證實

「每日新聞」（Mainichi Shimbun）引述不具名政府消息人士的話說，這場會談可望於東協區域論壇（ASEAN Regional Forum）8月在新加坡登場期間舉行。

與此同時，美國總統川普與北韓領導人金正恩舉行史無前例高峰會的準備工作似乎已重回正軌。

（中央社東京30日綜合外電報導）日本媒體今天報導，當局正在權衡與北韓展開高層級直接談判，可能是由兩國外長在8月會面；日本官員拒絕證實相關報導。

他在例行記者會上表示：「我們知悉媒體報導。一切仍在未定之天，包括外務大臣是否將參加東南亞國家協會相關會議。」

共同社也引述不具名消息人士的話報導，日本當局已提出由外務大臣河野太郎（Taro Kono）會見北韓外長李勇浩（Ri Yong-ho）的建議，並試探了北韓方面的意向。

不過共同社和「每日新聞」也說，日本官員在爭取這項可能的部長級會談前，將先評估川金會的結果。

日本與北韓上一次舉行部長級會談是在2015年，時間點也落在東南亞國協會議期間。

日相安倍晉三對北韓一向抱持強硬立場，呼籲各方持續對平壤施以制裁和最大程度的壓力。

但他也說，日本最終將需與北韓直接會談，以解決日本公民遭平壤當局綁架的問題。（譯者：劉文瑜/核稿：張佑之）1070530