NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中彰榮家遊北台　阿公阿嬤大呼過癮消防隊求助館長 　議員籲錢花刀口8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

河野太郎盼會北韓外長 日官員拒絕證實

中央社2018/05/30 16:56
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社東京30日綜合外電報導）日本媒體今天報導，當局正在權衡與北韓展開高層級直接談判，可能是由兩國外長在8月會面；日本官員拒絕證實相關報導。

與此同時，美國總統川普與北韓領導人金正恩舉行史無前例高峰會的準備工作似乎已重回正軌。

「每日新聞」（Mainichi Shimbun）引述不具名政府消息人士的話說，這場會談可望於東協區域論壇（ASEAN Regional Forum）8月在新加坡登場期間舉行。

日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）拒絕證實媒體報導。

他在例行記者會上表示：「我們知悉媒體報導。一切仍在未定之天，包括外務大臣是否將參加東南亞國家協會相關會議。」

共同社也引述不具名消息人士的話報導，日本當局已提出由外務大臣河野太郎（Taro Kono）會見北韓外長李勇浩（Ri Yong-ho）的建議，並試探了北韓方面的意向。

不過共同社和「每日新聞」也說，日本官員在爭取這項可能的部長級會談前，將先評估川金會的結果。

日本與北韓上一次舉行部長級會談是在2015年，時間點也落在東南亞國協會議期間。

日相安倍晉三對北韓一向抱持強硬立場，呼籲各方持續對平壤施以制裁和最大程度的壓力。

但他也說，日本最終將需與北韓直接會談，以解決日本公民遭平壤當局綁架的問題。（譯者：劉文瑜/核稿：張佑之）1070530

中國幹部學院訓練官員 模...姚文智：我會開低走高 有些...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan