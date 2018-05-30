NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中彰榮家遊北台　阿公阿嬤大呼過癮消防隊求助館長 　議員籲錢花刀口8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

與柯文哲市政座談 里長批刪老人補助

中央社2018/05/30 16:57
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者陳妍君台北30日電）台北市長柯文哲今天出席內湖區「與里長市政座談會」，大湖里里長洪美惠痛批市府，刪除重陽敬老金並提高健保自付額補助年齡門檻，卻推動敬老卡，「問題是大家都用不到啊」。

洪美惠說，民國104年市府取消發放新台幣1500元重陽敬老金，里民到現在都沒有辦法接受，市府同年又取消65歲到69歲長者的健保補助。

她指出，雖然柯文哲立意良好，希望推動社會福利取代發放敬老金，但由於政府還沒有能量做到足夠的社會福利，她協助市府推動老人共餐與健康促進課程，去年拿到20萬元經費、花掉18萬元，只有20多人享受到福利，那其他600多位里民呢？

洪美惠說，39年次的人在柯文哲上任時，還能領到敬老金，而且因為每月最高補貼健保費749元，不用繳健保費；但他附近的鄰居如果是40年次，隔年年滿65歲，不僅敬老金被取消，健保費還要繳到70歲，才能獲得補助，5年下來，兩人得到的補助就差了4萬6000多元。

她表示，市府推動敬老卡，可免費搭乘公車、捷運，鼓勵長者走出家門，就好像「買一個豬排便當給回教徒吃」，「大家都用不到啊」。

洪美惠說，長者認為一旦出門，就會有各式消費，可是如果待在家裡，一天生活費可能只要100元，而且長者又失去敬老金與健保費補助，因此生活會愈來愈退縮，希望市府研擬恢復部分補助。

社會局老人福利科科長葉俊郎指出，市府目前補助綜合所得稅率未達20%、年滿70歲的長者健保費，104、105年實際執行金額都超過17億元，106年執行金額也超過16億元，是很龐大的一筆支出。

葉俊郎說，北市65歲以上人口約44萬，3年後將成長到50萬人，占北市總人口20%，市府無法繼續長期對65歲以上長者補助下去；由於中央只補助70歲以上中低收入長者，北市還補助所得稅率未達20%的弱勢近貧長者，目前運用公務預算和公益彩券盈餘挹注支出。（編輯：李亨山）1070530

姚文智：我會開低走高 有些...吳小暉提無罪上訴 肖建華...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan