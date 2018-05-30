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中央社

姚文智：我會開低走高 有些人會跌破眼鏡

中央社2018/05/30 16:56
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北30日電）民主進步黨中執會今天通過徵召提名立委姚文智參選台北市長；姚文智說，他覺得自己是開低走高，勸大家逢低買進，未來這場選舉，有的人會跌破眼鏡，他非常有信心能夠得到勝利。

中執會通過提名姚文智後，姚文智赴民進黨會見總統兼民進黨主席蔡英文，姚文智並由民進黨台北市黨部主委黃承國陪同召開記者會。

姚文智說，前幾天在選對會通過之前，他剛好遇到行政院長賴清德，並說了一句話「丞相，起風了」。這風它是風向、是風勢，他希望也是一個風潮，希望民進黨提名他之後，未來在台北市能夠風起雲湧、乘風破浪、掀起風潮。

他說，會用真正的台灣價值、進步的信念替所有市民把關，在這個把關的過程裡面，一步一步進行都市改造；他今天是如臨深淵、如履薄冰，會戒慎恐懼承擔起責任。

姚文智說，他對這場選舉有百分之百的信心，或許大家覺得目前的情況好像跟大家想的不一樣，但是他覺得開低走高，勸大家逢低買進，未來這場選舉，有的人會跌破眼鏡，但是他非常信心能夠得到這場選舉的勝利。

另外，他也提到，未來若當選台北市長，第一份公文是簽訂大巨蛋、遠雄應該要立即解約，市政府要全面接管巨蛋。過去馬英九時代可能涉及圖利，郝龍斌時代可能涉及放水，柯文哲時代一開始雷聲大雨點小，後來有黑箱和政商操作，延誤妨礙市民的整體利益。

他說，要非常迅速非常清楚，遠雄解約、市府接管，這是他要簽的第一份公文。接管之後要非常迅速地徹底體檢，很快地告訴市民，該拆就拆、該建就建，把懸而未決的巨蛋做一個解決。（編輯：蘇志宗）1070530

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