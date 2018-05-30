打造高雄港為貨旅運東亞樞紐　軟硬體計畫座談會登場

為提升高雄港整體軟硬體計畫，以打造高雄港成為貨運、旅運之東亞樞紐。有立委今(30)日上午邀集相關單位等進行座談會，討論議題包括高雄港的貨運、旅運軟硬體建設發展及如何降低港區空氣汙染。

立法委員李昆澤邀集台灣港務公司總經理郭添貴，以及該公司行銷、工程、企畫等單位處長，召開提升高雄港整體軟硬體計畫座談會。李昆澤表示，他已陸續爭取高雄港多項補助，未來在硬體設施陸續完工後，希望能成為東亞地區最大的轉運港，而如何改善港區空氣汙染，打造綠色高雄港，台灣港務公司也要推動更多的獎勵措施。