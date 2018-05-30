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打造高雄港為貨旅運東亞樞紐　軟硬體計畫座談會登場

記者黃守作／高雄報導2018/05/30 19:10
▲為提升高雄港整體軟硬體計畫，以打造高雄港成為貨運、旅運之東亞樞紐，有立委邀集相關單位等進行座談會。(圖／立法委員李昆澤國會辦公室提供)
▲為提升高雄港整體軟硬體計畫，以打造高雄港成為貨運、旅運之東亞樞紐，有立委邀集相關單位等進行座談會。(圖／立法委員李昆澤國會辦公室提供)

為提升高雄港整體軟硬體計畫，以打造高雄港成為貨運、旅運之東亞樞紐。有立委今(30)日上午邀集相關單位等進行座談會，討論議題包括高雄港的貨運、旅運軟硬體建設發展及如何降低港區空氣汙染。

立法委員李昆澤邀集台灣港務公司總經理郭添貴，以及該公司行銷、工程、企畫等單位處長，召開提升高雄港整體軟硬體計畫座談會。李昆澤表示，他已陸續爭取高雄港多項補助，未來在硬體設施陸續完工後，希望能成為東亞地區最大的轉運港，而如何改善港區空氣汙染，打造綠色高雄港，台灣港務公司也要推動更多的獎勵措施。

李昆澤指出，高雄港106年貨櫃裝卸量累計1027.1萬TEU，較105年1046.5萬TEU，減少19.4萬TEU，減幅1.85%，但因去(106)年的航運市場景氣較不佳，高雄港的貨櫃量下降，而今(107)年第1季略有起色，港務公司應針對高雄港持續加碼優惠措施，以吸引國際航商到高雄港掛靠。 

台灣港務公司總經理郭添貴表示，公司將積極推動爭取貨櫃碼頭續租鞏固貨源，目前已有降低國籍航商業者營運成本、及持續推動客製化行銷獎勵方案，以鼓勵航商轉口貨源及增闢新航線掛靠，來提高運量績效，且對於貨櫃碼頭租賃業者進行相關器材的更新，辦理租金減免措施。

關鍵字高雄貨櫃高雄港貨運旅運李昆澤東亞樞紐
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