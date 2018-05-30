吳小暉提無罪上訴 肖建華案傳即將審訊

（中央社台北30日電）遭判18年的前安邦集團董事長吳小暉傳出已向法院提起無罪上訴，吳小暉是中共前領導人鄧小平的外孫女婿，令案件更添焦點。另外，港媒南華早報指出，明天系掌門人肖建華下半年將受審。

中國青年報今天報導，京衡律師集團董事長兼主任陳有西今天凌晨在微博表示，「安邦案」吳小暉不服一審兩罪判決，已經提起無罪上訴。

他還表示，上海市高級人民法院已經組成二審合議庭。北京德恒律師事務所律師李貴方、陳有西將擔任吳小暉二審辯護人。其中，李貴方曾擔任前中共市委書記薄熙來的辯護律師。