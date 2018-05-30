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娛樂

呂雪鳳痛哭憶中風失智父　用盡偏方只為求康復

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/30 18:15
▲談詩玲（左起）、呂雪鳳、澎恰恰出席台語新歌《無你那有我》的微電影首映。（圖／臺灣向陽關懷協會提供 , 2018.05.30）
▲談詩玲（左起）、呂雪鳳、澎恰恰出席台語新歌《無你那有我》的微電影首映。（圖／臺灣向陽關懷協會提供 , 2018.05.30）

「美魔女」談詩玲即將推出台語新輯「溪中月」，今（30）日與「演藝大哥大」澎恰恰、金馬獎最佳女配角呂雪鳳一起出席創作台語新歌《無你那有我》的微電影首映，記者會上談詩玲說新歌靈感來自最愛的87高齡失智奶奶，而澎恰恰一句「創作者演出更貼切」，被點名演出微電影，談詩玲坦言嚇到了，戲劇從未在我的選項裡，感謝澎恰恰的信任，更感謝呂雪鳳的熱情跨刀演出。

微電影《無你那有我》由澎恰恰執導，呂雪鳳飾演媽媽，談詩玲則是扮演愛唱歌的女兒，三人的組合非常新鮮，讓談詩玲依舊沒有真實感，認為自己還在做夢，得知呂雪鳳會出演角色時，談詩玲驚訝到不行：「又崇拜、又興奮、又害怕，又得過影后，當時就想澎哥哪來的心臟邀請雪鳳姐出演。」


▲呂雪鳳談到已經過世的中風父親，情緒潰堤。（圖／臺灣向陽關懷協會提供 , 2018.05.30）

不過談起失智症一事，原本臉上掛著微笑的呂雪鳳臉上勉強擠出微笑，表示「先不要講這個」，隨後才說出父親失智、中風的故事，原來爸爸中風了11年，且情緒變化大，「像是前一天接受你，但隔天卻拒絕你，甚至不記得。」也坦白道，「當時很受傷、害怕，沒有很多資源，只覺得怎麼會這樣。」談著談著，呂雪鳳情緒潰堤，甚至趴桌哭泣。

呂雪鳳的爸爸已經離開17年，她表示在父親離世前最後悔的事情，是在最後3個月送爸爸去醫院，不過最後的最後，呂雪鳳還是把父親帶回家照顧，「我有奉勸不要插管，有親人在最重要，年紀到的時候該走讓他走。」

關鍵字呂雪鳳澎恰恰
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