呂雪鳳痛哭憶中風失智父　用盡偏方只為求康復

「美魔女」談詩玲即將推出台語新輯「溪中月」，今（30）日與「演藝大哥大」澎恰恰、金馬獎最佳女配角呂雪鳳一起出席創作台語新歌《無你那有我》的微電影首映，記者會上談詩玲說新歌靈感來自最愛的87高齡失智奶奶，而澎恰恰一句「創作者演出更貼切」，被點名演出微電影，談詩玲坦言嚇到了，戲劇從未在我的選項裡，感謝澎恰恰的信任，更感謝呂雪鳳的熱情跨刀演出。

微電影《無你那有我》由澎恰恰執導，呂雪鳳飾演媽媽，談詩玲則是扮演愛唱歌的女兒，三人的組合非常新鮮，讓談詩玲依舊沒有真實感，認為自己還在做夢，得知呂雪鳳會出演角色時，談詩玲驚訝到不行：「又崇拜、又興奮、又害怕，又得過影后，當時就想澎哥哪來的心臟邀請雪鳳姐出演。」