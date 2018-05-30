〈宏達電攻AI〉人工智慧平台首攻醫療領域 明年跨入

健康醫療事業部總經理張智威指出，今日在 NVIDIA GPU 技術大會上發表的人工智慧平台 DeepQ AI platform，透過最佳化訓練環境、內建 AI 模型及全自動的參數調整等，可以大幅降低學習門檻與 AI 訓練模型成本，他舉例說，透過人工智慧平台，可以把原本要 100 天的演算時間縮短到 3 天，大幅降低相關的成本。

宏達電 (2498-TW) 健康醫療事業部成立近 4 年，去年正式命名為 DeepQ，現有人員約 30 多名，已發表 30 多篇論文專利，跨足醫療及 AI 領域，今 (30) 日發表人工智慧平台，首選切入醫療應用之外，更鎖定科技業及製造業等企業用戶，預計明年在台灣就有醫院採用，將結合 AI、VR 的應用來進行腦瘤診斷及開刀。

針對在 AI 的布局，張智威說，在 AI 領域上，董事長王雪紅先前就曾跟柏克萊大學有過合作，他先前的工作也專攻 AI，目前團隊有 30 多人，在醫療及 AI 的論文、專利領先，且有很多已獲得加州柏克萊大學引用；這次發表的 DeepQ AI platform 相當方便，只要輸入數據再選擇模組後，就可以快速解決問題，將鎖定醫療及科技業來開拓業務。

張智威指出，人工智慧平台已和疾管署合作兩個項目，分別是疫苗注射及寶寶照顧的「萌寶日記」，透過人工智慧平台用聊天機器人回覆民眾的問題，可以減少約 20% 打進疾管署詢問的電話。

另外，目前在進行的專案則是結合 AI、VR 進行腦瘤診斷及開刀等，包括台北醫學院、秀傳醫院等國內的醫院都表達導入的興趣，另外也跟香港醫院洽談中，張智威表示，預計明年台灣將有醫院會採用 AI、VR 腦瘤診斷及開刀。

張智威強調，目前針對醫療領域已經耕耘很多年，人工智慧平台切入首選一定是醫療，但其他的領域也在積極布局中，主要鎖定科技產業及製造業等；在集團內部，AI 的應用也與 VR 結合，這一次 Vive 一體機的手勢辨識就是健康醫療事業部開發出來的成果應用。