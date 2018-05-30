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美國新聞潮流尖端：推特股價是否還有上漲空間？

鉅亨網2018/05/30 17:11
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社群媒體平台推特 Twitter (TWTR-US) 看到自家股價一年來來勢洶洶的向上走。除了美國總統川普給予的「助攻」外，該公司上個月也公布了樂觀的第一季度財報喜訊，使投資人積極的期待這季表現。

推特成為了川普喜愛的通訊工具，這也加速了推特的盈利成長，重新受到投資者青睞。推特也連續發布了兩季的營收額成長。

近日多起美國新聞也都原由推特而來，如因主演於推特言論不當導致 ABC 電台取消的「Roseanne」節目，或特斯拉 Tesla (TSLA-US) 執行長馬斯克 Musk 試圖維護企業的車輛品質等議題，或是全球關注的金川會也都有機會從推特得到一手消息。

截圖川普推特 / 圖：推特
截圖川普推特 / 圖：推特

上一季推特財報顯示，每股純益為 0.16 美元，與去年同期相比增長了 129%，也超越了分析師平均的 EPS 每股 0.12 美元。在 2017 年第 2 季度損益平衡後，推特預計在未來 3 個季度內收入成長率分別為 11%、73%、和 129%。

此外，推特營收較去年同期上漲 21% 至 6.65 億美元。這比 12 月份的季度多了 2%。每月活躍用戶為 3.36 億人，年增率達 3%。其美國用戶基數為 6900 萬。

推特股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
推特股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
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