美國新聞潮流尖端：推特股價是否還有上漲空間？

社群媒體平台推特 Twitter (TWTR-US) 看到自家股價一年來來勢洶洶的向上走。除了美國總統川普給予的「助攻」外，該公司上個月也公布了樂觀的第一季度財報喜訊，使投資人積極的期待這季表現。

推特成為了川普喜愛的通訊工具，這也加速了推特的盈利成長，重新受到投資者青睞。推特也連續發布了兩季的營收額成長。

近日多起美國新聞也都原由推特而來，如因主演於推特言論不當導致 ABC 電台取消的「Roseanne」節目，或特斯拉 Tesla (TSLA-US) 執行長馬斯克 Musk 試圖維護企業的車輛品質等議題，或是全球關注的金川會也都有機會從推特得到一手消息。