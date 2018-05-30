蔡英文面前嗆「明文」　張花冠：擔心那天被分屍

民進黨選對會召集人陳明文與嘉義縣長張花冠的「花文大戰」又開打，張花冠今（30）日難得出席中執會，為了嘉義縣議員的提名與陳明文吵了起來，張花冠以最近鬧得沸沸揚揚的分屍案自比，「不要人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案那麼多，我很怕哪天被分屍」，陳明文怒罵「不要亂講」，兩人在總統蔡英文面前吵得不可開交，讓蔡英文無奈地說「尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？」
據了解，民進黨中執會討論到嘉義縣議員要徵召幾席時，張花冠在會中暗酸此案沒有經過相關程序，就決定徵召誰可以選，有人「隻手遮天」，古時大家喜歡說明文規定，現在嘉義縣的人都在說「明文」規定，並指控陳明文陣營的人，去嗆張營的人，當初縣長提名選錯邊。
張花冠還當著蔡英文的面說，「不要人前握握手，背後捅一刀，現在分屍案那麼多，我很怕哪天我被分屍。」陳明文則怒斥，「張縣長你都出國去玩，你就什麼都不知就來吵」、「你什麼都不懂，你在亂講」。
眼見兩人吵得不可開交，蔡英文只好詢問今天議程是要決定人選，還是決定怎麼處理？並說「你們現在是怎樣，我要裁示，安靜一下，尊重一下主席可以嗎？聽一下主席可以嗎？」
陳明文最後氣得拂袖離去，張花冠跟蔡英文解釋後，又去找祕書長洪耀福抱怨，並離開會議室，兩人到外面還在吵，也讓蔡英文驚訝地說，怎麼出去還在吵。