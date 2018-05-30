屏東科大路 全國最長全透水鋪面道路

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東科技大學前的科大路，路面凹陷不平，造成學生交通安全疑慮，且每雨必淹成河，縣政府耗資新台幣1億8900萬元完成全國最長的全透水鋪面道路，屏東縣長潘孟安今天視察。

潘孟安視察工程時表示，以往科大路及鄰近道路逢雨必淹，甚至有同學拿出大型充氣泳具在淹水的馬路上玩耍；不過，他說，「從現在起，科大路將轉型為當地人最驕傲的一條路」。

屏東科技大學前的科大路，歷經莫拉克颱風時期作為救災及清疏等重型車輛通行要道，長期承受重壓負荷，路面凹陷不平，造成學生騎機車的安全威脅，且每逢下雨，科大路及鄰近道路必淹成河，潘孟安就任後，積極爭取營建署補助改善。