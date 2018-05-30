NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈中彰榮家遊北台　阿公阿嬤大呼過癮消防隊求助館長 　議員籲錢花刀口8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

屏東科大路 全國最長全透水鋪面道路

中央社2018/05/30 17:11
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）屏東科技大學前的科大路，路面凹陷不平，造成學生交通安全疑慮，且每雨必淹成河，縣政府耗資新台幣1億8900萬元完成全國最長的全透水鋪面道路，屏東縣長潘孟安今天視察。

潘孟安視察工程時表示，以往科大路及鄰近道路逢雨必淹，甚至有同學拿出大型充氣泳具在淹水的馬路上玩耍；不過，他說，「從現在起，科大路將轉型為當地人最驕傲的一條路」。

屏東科技大學前的科大路，歷經莫拉克颱風時期作為救災及清疏等重型車輛通行要道，長期承受重壓負荷，路面凹陷不平，造成學生騎機車的安全威脅，且每逢下雨，科大路及鄰近道路必淹成河，潘孟安就任後，積極爭取營建署補助改善。

屏東縣政府與屏科大團隊合作，進行路面測試，從變位、承載力、透水等各方面，找出最適合的路面設計，從大同路至信義路中間路段施作全透水道路，而科大路一段、科大北路及學府路路段，因同屬屏科大學生生活圈，一併納入改善，整個工程經費1億8900萬元，分二期施工。

縣府工務處表示，全長6.3公里改善成排水良好、耐重壓的透水舖面道路，已於5月8日完工，成為全國最長、兼顧路面及環境生態的透水路面，縣府已計畫在今年召開國際研討會，發表這一段路的研究與成果。

工務處表示，第2期工程還有鄰近排水改善及渠道拓寬，預計今年12月完工，完工後，可以有效改善內埔鄉中林村、龍泉村及屏科大等地區往年的淹水問題。（編輯：劉政權）1070530

神經阻斷區域麻醉 緩解術後疼痛法國出動鎮暴警察 清空巴黎...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan