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中央社

法國出動鎮暴警察 清空巴黎最大移民營

中央社2018/05/30 17:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國安全部隊今天進駐首都巴黎規模最大的移民營，營裡約有1700人住在沿著運河搭建的臨時帳篷。

法新社報導，內政部長柯隆布（Gerard Collomb）在聲明中說，當局查驗他們的身分時，這些移民將暫時安置在巴黎地區的20多處地點。

鎮暴警察是在黎明時部署，有些搭船抵達，移民緩緩從帳篷走出，耐心地等著搭上巴士，離開巴黎東北方拉維萊特港（Port de la Villette）的這處移民營。

7個月前抵達巴黎的利比亞人伊薩姆（Issam）說：「我們真的不知道要去哪裡。」他說：「這裡的日子很苦。」他手中帶著一件行李。

這座「千禧」營主要住著蘇丹、索馬利亞與厄利垂亞移民。

區政府督察官卡杜（Michel Cadot）說，聖馬丁運河（Canal St Martin）沿岸與拉夏貝爾門（Porte dela Chapelle）附近的兩個類似紮營地點，分別住著800人與300到400人，也將迅速清空。

卡杜告訴記者：「其他營地最快可能在下週撤出人員。」

當局表示，數以千計移民抵達法國，希望過更好的生活，今天的黎明行動是巴黎過去3年來第35次類似的清空行動。（譯者：張曉雯/核稿：林治平）1070530

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