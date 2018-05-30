法國出動鎮暴警察 清空巴黎最大移民營

（中央社巴黎30日綜合外電報導）法國安全部隊今天進駐首都巴黎規模最大的移民營，營裡約有1700人住在沿著運河搭建的臨時帳篷。

法新社報導，內政部長柯隆布（Gerard Collomb）在聲明中說，當局查驗他們的身分時，這些移民將暫時安置在巴黎地區的20多處地點。

鎮暴警察是在黎明時部署，有些搭船抵達，移民緩緩從帳篷走出，耐心地等著搭上巴士，離開巴黎東北方拉維萊特港（Port de la Villette）的這處移民營。

7個月前抵達巴黎的利比亞人伊薩姆（Issam）說：「我們真的不知道要去哪裡。」他說：「這裡的日子很苦。」他手中帶著一件行李。