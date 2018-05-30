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工商快訊

廣編／STAYREAL攜手「出前一丁」打造日式杯麵

本報訊2018/05/30 17:35
▲STAYREAL 再掀聯名話題 攜手「出前一丁」打造日式杯麵時尚。（圖／公關照片）
▲STAYREAL 再掀聯名話題 攜手「出前一丁」打造日式杯麵時尚。（圖／公關照片）

STAYREAL聯名話題不間斷，除展現服裝設計力外，這次更把創意觸角延伸至美食上，當美味的堅持遇上俏皮的塗鴉，杯麵也能展現與眾不同的潮流時尚！ STAYREAL與知名大廠日清集團旗下的泡麵品牌-「出前一丁」攜手合作，將跨界合作的新鮮感加倍釋放！「STAYREAL x出前一丁聯名系列」以日式漫畫的設計風格，由出前一丁的美食速遞代表性人物-「清仔」，把握3分鐘的最佳賞味時間，將熱騰騰的拉麵送到美食觀察家「小鼠」面前，生動捕捉享受美食的瞬間，展現來自日本的道地美味。這次的聯名系列共有四款圖騰T-shirt、小鼠印花的聯名杯麵，帆布包、泡麵碗以及環保餐具等商品，透過趣味混搭的角色設定，讓潮流與美食一同上演精彩的頂尖對決！出前一丁聯名T-shirt將於2018年6月1日起在台北、香港、上海、北京、廣州、東京等亞洲重要城市同步上市，聯名杯麵與生活用品於6月1日同步開放預購，預購期間購買聯名杯麵組即加贈限量帆布購物袋一個，想收藏的粉絲千萬不能錯過！

家喻戶曉的泡麵「出前一丁」，源自於日文「速遞一份」的含意，而來自日本的’日清食品’將「出前一丁」美味帶到全世界，最為人熟悉的麻油味更是街知巷聞，而「清仔」即為出前一丁的代表人物，是人見人愛的美食快遞員。有鑑於美味的食物能夠帶來歡樂的感受，這次STAYREAL也派出當家人物「小鼠」化身為美食觀察家，從流行的使命延伸至嚴苛的味蕾。STAYREAL x 出前一丁聯名系列以日式漫畫為設計靈感，把原汁原味的泡麵精神延伸至服裝上，讓美味與時尚的創意趣味發揮得淋漓盡致，打造出加倍愉悅的潮流饗宴！

了解更多STAYREAL x出前一丁聯名系列：http://www.istayreal.com/event/2018/06/nissin/

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