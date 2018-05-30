台電的供電考驗！極端氣候影響　用電量創下史上最高

這幾日高溫頻頻突破紀錄，台電公司今（30）日表示，極端氣候因素讓用電量持續攀高，今日瞬時尖峰負載出現在下午1點50分時達到3677.14萬瓩，不但創下史上最高用電量，更是首次在5月打破用電量紀錄，台電將會持續審慎因應，確保機組穩定，並呼籲社會大眾共同節約用電。

連日高溫影響，台北27日起連續4天氣溫突破36度，極端氣候因素讓用電量持續攀高，今日尖峰用電量不僅打破今年用電紀錄、歷年5月用電紀錄，也刷新2017年8月15日締造史上最高用電量3645.3萬瓩的舊紀錄。台電指出，這是首次在用電量排行榜上看見5月締造的紀錄，以往用電紀錄均在7月以後盛夏季節才會打破，現在卻提早到5月，顯見極端氣候對供電造成考驗。