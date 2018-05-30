台電的供電考驗！極端氣候影響　用電量創下史上最高

這幾日高溫頻頻突破紀錄，台電公司今（30）日表示，極端氣候因素讓用電量持續攀高，今日瞬時尖峰負載出現在下午1點50分時達到3677.14萬瓩，不但創下史上最高用電量，更是首次在5月打破用電量紀錄，台電將會持續審慎因應，確保機組穩定，並呼籲社會大眾共同節約用電。
連日高溫影響，台北27日起連續4天氣溫突破36度，極端氣候因素讓用電量持續攀高，今日尖峰用電量不僅打破今年用電紀錄、歷年5月用電紀錄，也刷新2017年8月15日締造史上最高用電量3645.3萬瓩的舊紀錄。台電指出，這是首次在用電量排行榜上看見5月締造的紀錄，以往用電紀錄均在7月以後盛夏季節才會打破，現在卻提早到5月，顯見極端氣候對供電造成考驗。
台電說明， 汽電共生廠台塑化A機昨日故障，晚間修復啟動併聯，挹注約50萬瓩，再加上天氣晴朗，太陽光電挹注超過100萬瓩的發電，今日備轉燈號仍為橘燈，此外，台電也透過需量競價等需求端措施抑低尖峰，以今日為例，需量競價得標戶抑低契約容量達82.2萬瓩，實際抑低量初估可達50萬瓩，相當於一部中大型機組的發電量。
台電強調，面對極端氣候帶來的供電考驗，他們將審慎因應維持穩定供電，但極端氣候影響持續拉高用電，也呼籲民眾尖峰時間共同節電；此外，台電也說，依據氣象預報，周五（6月1日）鋒面影響，氣溫降低，供電壓力可望紓緩。