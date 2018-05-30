首批期貨型權證明上市交易 3家券商拔頭籌

證交所今 (30) 日宣布，修訂權證相關法規，納入期貨型權證的申請發行，已獲主管機關同意，並已自周一 (28) 日起開放券商辦理期貨型權證的申請，初期開放連結標的為期交所掛牌的非個股期貨商品，而首批期貨型權證最快於明日可上市交易，將由元大證券等 3 家綜合券商拔頭籌發行。

目前已提出發行申請期貨型權證的連結標的，均為在期交所掛牌的台灣指數期貨合約，發行人為元大證券、凱基證券及日盛證券等 3 家綜合證券商，證交所指出，國內首批期貨型權證最快於 5 月 31 日在證交所上市交易。