NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈日商信越化學訪雲林　讚譽行政效率陳學聖拍定裝照　議員參選人爭合體8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

首批期貨型權證明上市交易 3家券商拔頭籌

鉅亨網2018/05/30 17:25
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

證交所今 (30) 日宣布，修訂權證相關法規，納入期貨型權證的申請發行，已獲主管機關同意，並已自周一 (28) 日起開放券商辦理期貨型權證的申請，初期開放連結標的為期交所掛牌的非個股期貨商品，而首批期貨型權證最快於明日可上市交易，將由元大證券等 3 家綜合券商拔頭籌發行。

目前已提出發行申請期貨型權證的連結標的，均為在期交所掛牌的台灣指數期貨合約，發行人為元大證券、凱基證券及日盛證券等 3 家綜合證券商，證交所指出，國內首批期貨型權證最快於 5 月 31 日在證交所上市交易。

證交所表示，期貨型權證不僅可滿足發行人推展多元商品的意願，也能擴增投資人的資產配置範圍，而初期期貨型權證僅開放連結期交所掛牌的非個股期貨商品，未來如能順應市場需求，將逐步擴大連結至更多流動性佳的重點標的。

證交所於 1997 年 6 月開放權證商品交易，迄今超過 20 年，順應市場發展的需要、隨著各類投資及避險需求的日益增加，發行標的持續擴增，主管機關陸續開放以本國指數、股票、ETF、TDR 及外國指數與股票為標的的權證發行申請。

為進一步擴大權證連結標的，證交所於 2016 年調查發行人需求及意願後，研議期貨型權證規畫案，並在 2017 年 6 月 5 日主管機關原則同意開放期貨型權證發行、2018 年 2 月 9 日核准相關法規，證交所在 2 月 14 日進行法規公告。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字證交所期貨型權證多元商品券商headline
〈宏達電攻AI〉人工智慧平...〈威剛展望〉今年營運逐季高...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan