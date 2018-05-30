柯震東親哥發專輯　樂團生涯有洋蔥

南瓜妮歌迷俱樂部成軍9年終於發行首張全創作專輯《他我》，其中團員家洋，是柯震東的哥哥，現場他被問起弟弟的事情，他隨即笑回，相處就是家人，不會把所有事情扯在一起。

主唱家洋及吉他手小青蛙，想為大學生生涯留下紀念而決定報名金旋獎，在報名截止前半小時緊急取團名，團員在電話中叫家洋選一個水果，家洋腦中出現「南瓜」，於是組成了「南瓜妮歌迷俱樂部」這個團名，但南瓜根本不能算是水果，這個有點脫線的回答，就一直被其他團員吐嘈到今天。而原本計劃比完賽就要解散的南瓜妮歌迷俱樂部，意外一舉奪下樂團創作組亞軍等四項大獎， 之後遂邀請當時比賽冠軍團的貝斯手弘禮及鼓手好友一根加入，正式開始了樂團生涯。