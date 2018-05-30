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娛樂

柯震東親哥發專輯　樂團生涯有洋蔥

記者吳雨婕／綜合報導2018/05/30 17:31
▲柯震東親哥家洋（中）組成的樂團「南瓜妮歌迷俱樂部」推出新專輯。（圖／如此有限公司提供 , 2018.05.30）
▲柯震東親哥家洋（中）組成的樂團「南瓜妮歌迷俱樂部」推出新專輯。（圖／如此有限公司提供 , 2018.05.30）

南瓜妮歌迷俱樂部成軍9年終於發行首張全創作專輯《他我》，其中團員家洋，是柯震東的哥哥，現場他被問起弟弟的事情，他隨即笑回，相處就是家人，不會把所有事情扯在一起。

主唱家洋及吉他手小青蛙，想為大學生生涯留下紀念而決定報名金旋獎，在報名截止前半小時緊急取團名，團員在電話中叫家洋選一個水果，家洋腦中出現「南瓜」，於是組成了「南瓜妮歌迷俱樂部」這個團名，但南瓜根本不能算是水果，這個有點脫線的回答，就一直被其他團員吐嘈到今天。而原本計劃比完賽就要解散的南瓜妮歌迷俱樂部，意外一舉奪下樂團創作組亞軍等四項大獎， 之後遂邀請當時比賽冠軍團的貝斯手弘禮及鼓手好友一根加入，正式開始了樂團生涯。


▲「南瓜妮歌迷俱樂部」團員說明團名由來。（圖／如此有限公司提供 , 2018.05.30）

順利成軍的南瓜妮歌迷俱樂部卻遇到無法融入樂團圈的窘境，團員們自嘲他們當時被笑稱「樂團界的張學友」。家洋出身服飾世家且與小青蛙皆就讀設計相關科 系，不論是私底下或是舞台上，他們總是細心打扮、在意自己的外表，但在各種樂團演出的場合裡，卻顯得不接地氣；於是擅長企劃的南瓜妮團員們，靠著每場演出精心設計各種概念，或設計主題邀請其他團體共演，例如「1976」、「熊寶貝」、「法蘭黛」等等，經過的四五年的努力，才逐漸讓其他的樂團們接納他們。

關鍵字南瓜妮歌迷俱樂部柯震東
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