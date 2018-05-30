台中外埔綠能生態園區9月試營運　結合花博開放參觀

台中花博將在豐原、后里、外埔3大展區舉行，外埔綠能生態園區即鄰近外埔園區。環保局長白智榮指出，「外埔綠能生態園區」是市府推動外埔堆肥場轉型計畫，要將原本令人嫌惡的堆肥場，轉型為兼具環境教育與綠能發電場所，並透過廚餘厭氧和稻桿氣化發電雙技術，將生廚餘、稻桿及農業資材回收再利用，以替代焚化處理，推動綠能發電。

台中市外埔綠能生態園區是全台第一座生質能源廠，具有創新厭氧發電及氣化發電雙核心綠能發電技術，是全國最大綠能發電廠。環保局今天表示，目前整體工程進度已達60%，預計9月試營運，屆時將結合花博開放做為環境教育中心，倡導環保再生理念。

此項計畫推動，受到市議員吳敏濟、李榮鴻關心，今天在議會質詢時要求環保局公開工程進度。白智榮表示，外埔綠能生態園區可避免稻草燃燒造成空汙，更可利用生廚餘發電，是全台首座綠能發電廠，採用促參（ROT）計畫，目前順利施工中，整體進度已達60%，預計今年8月底完工，9月中可進行廢棄稻稈投料，9月底進行生廚餘投料。

綠能生態園區於9月試營運後，全量運轉可處理每年生廚餘5萬4,000噸、稻稈及農業資材5萬公噸，能延長焚化爐年限，解決農民露天燃燒空汙的問題。花博期間及展期結束後，也可協助處理花卉殘渣、稻稈等農業資材，讓花博推廣的生態、生產、生活「三生精神」，在這裏獲得落實。

另外，綠能生態園區每年可藉由綠能發電，產生發電量約3,377萬度，約可提供9,670家戶一年的用電量；同時減少每年1萬7,834噸二氧化碳的排放量，約87萬棵樹的固碳量，等同開創出約7座台中都會公園，讓閒置已久的堆肥廠轉型再生，期待創造環保、農民、經濟發展多贏。未來還將配合花博，開放做為環境教育中心提供導覽參觀，讓遊客認識農藝新技術與綠能發電，倡導環保再生理念。