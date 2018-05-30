金融業首創 一銀刷臉就可打卡上下班

（中央社記者田裕斌台北30日電）第一金控旗下第一銀行將金融科技實際應用在生活層面，預計下半年創金融業首例，啟用「員工人臉辨識考勤系統」，未來員工「刷臉」就能上班、簽退。
一銀總經理鄭美玲表示，生物辨識為未來智慧銀行的重要標配，它帶來的金融智慧應用服務，大幅降低不便性，更提高身份安全性，一銀運用AI智慧提升員工與客戶的良好體驗，未來將延伸更多人臉辨識服務，提供便利簡單的金融使用環境。
一銀表示，「員工人臉辨識考勤系統」預計下半年在總行上線，未來員工上班、下班不必再排隊等刷卡，人臉辨識系統不僅能動態辨識多人，3公尺的距離即可輕鬆辨識，只要鏡頭可以抓拍到同仁的雙眼就能辨識完成比對，讓員工輕鬆「刷臉」就能簽到、簽退，也有助於人事管理部門精準掌握員工出勤狀態。
此外，一銀也結合數據科學及人工智慧建立「不動產智慧鑑價演算模型」，運用歷史資料、房價走勢及行內鑑價專家經驗等資料，建構專屬的不動產智慧鑑價系統，活用於在現代金融場域中，優化作業流程、提升管理效率。
一銀表示，由於多數民眾辦理房貸時，都希望盡快知道貸款額度，但傳統鑑價耗時費工，透過「不動產智慧鑑價演算模型」，客戶在家就能輕鬆為台北市的房屋進行鑑價，估算出房貸額度，有助於掌握資訊，系統模型今年下半年就會在網站對外開放使用。（編輯：楊凱翔）1070530