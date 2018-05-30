金融業首創 一銀刷臉就可打卡上下班

（中央社記者田裕斌台北30日電）第一金控旗下第一銀行將金融科技實際應用在生活層面，預計下半年創金融業首例，啟用「員工人臉辨識考勤系統」，未來員工「刷臉」就能上班、簽退。

一銀總經理鄭美玲表示，生物辨識為未來智慧銀行的重要標配，它帶來的金融智慧應用服務，大幅降低不便性，更提高身份安全性，一銀運用AI智慧提升員工與客戶的良好體驗，未來將延伸更多人臉辨識服務，提供便利簡單的金融使用環境。

一銀表示，「員工人臉辨識考勤系統」預計下半年在總行上線，未來員工上班、下班不必再排隊等刷卡，人臉辨識系統不僅能動態辨識多人，3公尺的距離即可輕鬆辨識，只要鏡頭可以抓拍到同仁的雙眼就能辨識完成比對，讓員工輕鬆「刷臉」就能簽到、簽退，也有助於人事管理部門精準掌握員工出勤狀態。