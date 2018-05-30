石碇服務區要減停車位 環評初審過關

根據開發單位交通部台灣區國道新建工程局（簡稱國工局）提出的環差分析報告，國工局擬變更石碇服務區相關配置，包含取消北側增設停車區，同時將小型車停車格從215格減少至169格，並新增35格機車格給員工使用，且未來若車位滿載將開放紅線停車因應。

第一次初審會議時，環評委員因擔憂停車尖峰時段開放紅線停車，行車動線會有影響，且因相同的基地每隔幾年就進行不同項目的變更及送審，環評委員認為，開發單位應該清楚石碇服務區特性並盤點整體性規劃，要求補件再審。

專案小組今天經討論後，認為縮減停車格對環境有正面效益，因此決議送環評大會建議通過，但要求補充區分平日、假日、連續假日石碇服務區的停車供需推估，並將大小型車需求及交通管理納入考量，另補充短延時強降雨等極端氣候情境的土地使用強度及緊急應變等因應對策。（編輯：陳清芳）1070530